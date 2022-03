La FIFA envoie de l'aide humanitaire pour les victimes du conflit en Ukraine

La FIFA a envoyé une cargaison de fournitures humanitaires et s'est engagée à verser un million de dollars pour soutenir l'Ukraine dans le cadre de l'invasion du pays par la Russie.

La FIFA aux côtés de l'Ukraine

Alors que la crise en Europe de l'Est approche de son premier mois, l'instance dirigeante du football a révélé qu'elle avait apporté son aide.

Elle a notamment versé une somme importante à l'Association ukrainienne de football (UAF), qui a été allouée pour aider les personnes dans le besoin.

Dans une déclaration, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis que l'organisation continuerait à soutenir l'Ukraine dans le cadre de la crise actuelle, affirmant qu'elle ferait tout son possible aux côtés de ses compatriotes.

"Face à ce conflit, nous voulons faire notre part et soutenir les gens en Ukraine et ceux qui ont fui la guerre", a-t-il déclaré.

"La Fondation de la FIFA est prête à fournir une partie de l'aide nécessaire en travaillant en coordination avec la communauté du football en Ukraine et dans la région."

Le football au coeur du conflit

En plus d'offrir de l'aide, la FIFA et l'UEFA ont toutes deux imposé des sanctions à la Russie et offert des assurances à l'Ukraine dans le cadre du conflit en cours.

La première s'est vu interdire de participer aux éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, ce qui met fin à ses chances de participer au tournoi quatre ans après l'avoir accueilli, tandis que la seconde a été autorisée à reporter ses propres éliminatoires jusqu'à l'été.

Côté Ligue Europa, le Spartak Moscou, dernier club russe engagé sur la scène européenne au moment de l'invasion, a été éliminé d'office.