La commission de discipline de la FIFA a ouvert une enquête sur les incidents ayant impliqué plusieurs membres de l’équipe d’Argentine après la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Elle examine actuellement les rapports des arbitres et les vidéos du match avant de décider d’éventuelles sanctions.

Selon la chaîne « Sky Sports », l’instance internationale analysera les rapports d’arbitrage et les images vidéo de la rencontre avant de se prononcer sur d’éventuelles sanctions.

L’un des faits majeurs concerne l’expulsion de Leandro Paredes pour comportement violent après le coup de sifflet final, suite à un différend avec des joueurs espagnols lors des célébrations du titre.

Nahuel Molina, qui a asséné un coup de poing à Rodri en pleine célébration, ainsi que l’entraîneur adjoint Roberto Ayala, accusé d’avoir bousculé Dani Olmo, seront également passés au crible.

La FIFA examinera aussi la attitude de la délégation argentine lors de la cérémonie de remise du trophée, plusieurs joueurs ayant tourné le dos à l’équipe d’Espagne au moment où celle-ci brandissait la Coupe du monde, une image qui a suscité une vive polémique.

La FIFA n’a pour l’instant annoncé aucune sanction ; elle attendra la fin de la procédure disciplinaire avant de rendre sa décision officielle, qui ne sera en tout état de cause pas rendue avant plusieurs semaines.