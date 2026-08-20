La Fédération internationale de football (FIFA) a engagé des procédures disciplinaires à l'encontre de plusieurs membres de la sélection égyptienne après les événements survenus lors de la Coupe du monde 2026.

L'Égypte a réalisé un exploit historique en atteignant les huitièmes de finale du Mondial pour la première fois de son histoire ; l'équipe arabe était même proche de se qualifier pour les quarts de finale sans le retour de l'Argentine.

L'Égypte a fait ses adieux à ce tournoi final, disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après une défaite difficile 3-2 face à l'Argentine, qui a ensuite atteint la finale.

Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, et son frère Ibrahim, le manager de la sélection, ainsi que Mostafa Zeko, la vedette de l'équipe, avaient tenu des propos empreints de colère à l'égard des décisions arbitrales à la suite de l'élimination.

Hossam Hassan avait alors déclaré : « Nous avons été les meilleurs aujourd'hui face à l'Argentine, mais le football n'est pas juste, et ce qui s'est passé n'était pas équitable, bien que la FIFA arbore le slogan "fair play". »

Il a ajouté : « Il est possible que les considérations marketing en soient la cause ; ils ne veulent pas que (Lionel) Messi soit éliminé, ils veulent que le champion du monde reste en lice dans le Mondial. »

De son côté, Ibrahim Hassan a déclaré, sur On Sport : « Nous menions face à l'Argentine par deux buts à zéro, et nous étions en mesure de poursuivre l'aventure, sans les graves erreurs d'arbitrage que tout le monde a constatées, et qui ont révélé la vérité au monde entier, après que nous avons été éliminés par la volonté d'autrui. »

Quant à Zeko, il a lancé une déclaration devenue célèbre après ce match : « Félicitations à l'Argentine pour la Coupe du monde. Le tournoi est orienté, l'arbitre a été injuste, depuis le début du match il était contre nous, et il a gâché les efforts de tout un peuple. Nous auraient-ils laissés battre l'Argentine 2-0 ? Le tournoi est orienté et félicitations à l'Argentine pour la Coupe du monde. »

La Fédération égyptienne prépare sa réponse

La Fédération égyptienne de football a annoncé dans un communiqué officiel aujourd'hui que son homologue internationale avait engagé des procédures disciplinaires à l'encontre des jumeaux et de Zeko, précisant qu'elle prépare sa réponse.

Elle a indiqué dans son communiqué : « La Fédération égyptienne suit les procédures disciplinaires engagées par la Fédération internationale de football à l'encontre de Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale, d'Ibrahim Hassan, le manager de la sélection, et du joueur Mostafa Zeko, en raison de leurs propos à l'issue du match Égypte-Argentine lors de la Coupe du monde 2026. »

Elle a ajouté : « La Fédération affirme son respect des règlements et des procédures de la FIFA ; les réponses et mémoires juridiques nécessaires seront présentés dans les délais impartis, tout en affirmant son soutien aux personnes concernées par les procédures et la défense des droits du football égyptien, par les voies officielles. »

Elle a poursuivi : « La Fédération insiste également sur son respect des principes du fair-play et des instances organisatrices, tout en se réservant pleinement le droit de défendre les intérêts du staff technique et des joueurs devant les instances compétentes de la FIFA. »

Il est à rappeler que la FIFA a infligé une amende à Saafan Al-Sagheer, l'entraîneur des gardiens de but de la sélection, en raison de sa contestation des décisions de l'arbitre du match face à l'Argentine sur le terrain.

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