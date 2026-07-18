La FIFA encourt des poursuites pour une infraction grave lors de la Coupe du monde, qualifiée de « forme de crime organisé »

La FIFA s’expose à des ennuis judiciaires en raison de versements effectués à des clubs russes. Selon une enquête de Follow the Money, l’instance mondiale du football a versé des fonds à plusieurs clubs russes liés à des entités sanctionnées après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Des juristes estiment que la FIFA pourrait désormais faire l’objet de poursuites pénales.

Dans le cadre du « Club Benefits Programme », la FIFA indemnise les clubs qui libèrent des joueurs pour disputer la Coupe du monde. Après l’édition 2022 au Qatar, 209 millions de dollars ont été répartis, dont environ 1,2 million attribué à six clubs russes. Or, cinq d’entre eux sont liés à des entités sanctionnées au niveau international par leurs propriétaires ou leurs sponsors principaux.

Il s’agit du Zenit Saint-Pétersbourg, du Dynamo Moscou, du CSKA Moscou, du Rubin Kazan et du Lokomotiv Moscou. Selon l’enquête, seul le paiement au FK Krasnodar ne semble pas enfreindre les règles en matière de sanctions. Les cinq autres clubs ont reçu ensemble plus d’un million d’euros.

La FIFA, qui relève à la fois de la législation américaine et européenne en matière de sanctions, notamment en raison de ses bureaux aux États-Unis et de son siège à Zurich, aurait donc dû s’abstenir de verser des fonds à des entités directement ou indirectement liées à des personnes ou entités sanctionnées.

Heleen Over de Linden, avocate spécialisée dans le football russe, est formelle : « On ne peut tout simplement pas verser d’argent si cela profite, indirectement ou directement, à une personne ou une entité sanctionnée ». Des dérogations ne seraient possibles qu’avec l’accord préalable des autorités compétentes, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

Selon l’enquête, la FIFA pourrait réitérer son erreur : après la Coupe du monde 2026, 355 millions de dollars seront à nouveau répartis entre les clubs qui libèrent des joueurs pour les sélections nationales, et les formations russes seront à nouveau éligibles à une indemnité.

Pour les spécialistes, la FIFA s’aventure à nouveau sur un terrain juridique glissant. Over de Linden met en garde contre la gravité de l’infraction potentielle : « La violation des sanctions constitue une forme de criminalité organisée internationale et peut être punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans. »

La FIFA a refusé de commenter les conclusions de Follow the Money.