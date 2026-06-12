La FIFA dit-elle vraiment la vérité ? Les nombreux sièges vides observés lors de la rencontre remettent en question la version officielle présentée par le président de l’instance, Gianni Infantino

La Fédération internationale de football (FIFA) a officiellement annoncé que 44 985 spectateurs étaient présents au match de Coupe du monde entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1), vendredi matin, heure de Greenwich, à Guadalajara.

Toutefois, la présence de nombreux sièges vides a ranimé les interrogations sur le prix des billets et sur la fréquentation de cette Coupe du monde élargie, rapporte l’agence Reuters.

Pour rappel, plus de 80 000 spectateurs avaient rempli le stade Azteca lors du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. a ravivé les critiques contre la politique commerciale de la FIFA, d’autant que cette édition est la première à compter 48 équipes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont par ailleurs exprimé des doutes quant à la fiabilité de ces chiffres, laissant entendre qu’ils pourraient être gonflés.

Lire aussi

Que s’est-il passé dans la tête de Bernardo Silva avant qu’il ne rejoigne le Real Madrid ?

« Infantino, la marionnette de Trump » : la presse européenne a lancé une attaque cinglante après l’affaire de l’arbitre somalien.

Sur place, certains supporters attribuent ces sièges vides au prix élevé des billets et dénoncent la politique tarifaire de l’instance.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait pourtant défendu cette politique tarifaire en assurant qu’elle était alignée sur les grands événements sportifs.

La FIFA affirme avoir vendu plus de 6 millions de billets, notamment grâce à une forte demande issue des Amériques, et Infantino a indiqué que celle-ci avait dépassé les prévisions « de dix fois, voire plus ».

Toutefois, des associations comme « Supporters de football en Europe » estiment que ces tarifs « exorbitants » risquent d’exclure le supporter lambda.

Selon elle, les tarifs auraient été multipliés par cinq par rapport à la Coupe du monde 2022 au Qatar.