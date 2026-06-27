La FIFA devrait verser une indemnisation à Manchester United après la grave blessure de l’un de ses joueurs stars lors de la Coupe du monde

Le Manchester United attend avec inquiétude les résultats des examens médicaux de son milieu de terrain uruguayen Manuel Ogarti. Le joueur de 25 ans s’est blessé lors du match de son équipe nationale contre l’Espagne, qui a entraîné l’élimination de l’Uruguay de la Coupe du monde 2026. Son absence pourrait être longue.

La blessure est survenue alors qu’il tentait de récupérer le ballon, mais son pied s’est coincé dans la pelouse, le faisant chuter et l’empêchant de se relever. Il a été évacué sur une civière, puis en fauteuil roulant, alors que l’Espagne inscrivait le but de la victoire, éliminant la « Celeste » de la compétition.

Cette blessure arrive au pire moment pour Manchester United, qui espérait voir le joueur briller au Mondial afin de valoriser son transfert, d’autant que son avenir à Old Trafford restait flou : il n’avait plus joué depuis avril et devait être vendu cet été.

Selon le programme de protection des clubs de la FIFA, le club anglais pourrait toucher une indemnisation d’environ 6,7 millions d’euros si l’indisponibilité d’Ogarte dépasse douze mois, en raison d’une suspicion de lésion du ligament croisé.

Ce programme prend en charge le salaire journalier des joueurs blessés (à partir du 28e jour suivant la blessure), dans la limite de 139 000 euros par semaine, soit précisément la rémunération de l’ancien joueur du Sporting Lisbonne, d’après le journal portugais A Bola.

Cette blessure intervient alors que Manchester United traverse déjà une crise au milieu de terrain et prévoyait de procéder à une refonte complète en recrutant deux ou trois nouveaux joueurs.

Un accord a déjà été trouvé avec Ederson (26 ans), l’Atalanta, mais les examens médicaux du Brésilien ont été reportés en raison de sa participation à la Coupe du monde avec la Seleção.

Par ailleurs, les discussions avec West Ham au sujet du Portugais Matheus Fernandes n’ont pas abouti, Tottenham étant également sur le dossier de l’ancien joueur de Southampton, ce qui complique davantage le renforcement du milieu de terrain mancunien lors de ce mercato estival.

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