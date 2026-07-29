La Fédération internationale de football (FIFA) a défendu la décision d'expulser le Suisse Breel Embolo lors du match face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 2026, affirmant que l'intervention de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans cet épisode s'était faite conformément à une interprétation validée de la clause relative à « l'erreur d'identité », en dépit de la controverse suscitée par l'incident et des déclarations de l'International Football Association Board (IFAB) à son sujet.

Le compte officiel de la FIFA sur le réseau « X » a rapporté les propos d'un porte-parole de la Fédération internationale : « L'interprétation de la FIFA concernant l'erreur d'identité a été appliquée de manière cohérente tout au long de la Coupe du monde. Il y a eu deux cas dans lesquels un joueur avait été identifié par erreur comme ayant commis une faute passible d'un carton jaune, et l'arbitre vidéo a conseillé à l'arbitre de corriger l'erreur factuelle résultant d'une simulation de l'adversaire. »

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Le porte-parole de la FIFA a ajouté : « La simulation elle-même ne peut être remise en question et ne doit pas entraîner de sanction disciplinaire contre un adversaire, sanction qui pourrait avoir des conséquences supplémentaires, telles qu'une expulsion pour un deuxième carton jaune ou une suspension à la suite d'un cumul de cartons. »

Il a poursuivi : « Nous ne considérons pas qu'il s'agissait d'une erreur de l'arbitre ou de l'assistant vidéo à l'arbitrage, et la décision était une correction rendue au nom de l'équité. »

Il a enchaîné : « Nous avons connaissance des commentaires de l'IFAB figurant dans sa circulaire, et nous sommes restés en contact avec eux en permanence. Ils ont confirmé que cette interprétation était correcte, qu'elle avait été bien accueillie, et qu'elle ferait partie des discussions relatives à la révision du protocole de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), comme cela a été évoqué lors de la dernière assemblée générale annuelle. »

Que s'est-il passé avec Embolo ?

Lors de la seconde mi-temps du match entre l'Argentine et la Suisse en quart de finale, Embolo, le joueur suisse, est tombé sans contact avec Leandro Paredes ; l'arbitre portugais João Pinheiro a alors sifflé une faute contre l'Argentin et lui a adressé un carton jaune.

Mais l'arbitre vidéo est intervenu et, après avoir revu l'incident, a estimé qu'Embolo avait simulé le fait de subir la faute. L'avertissement de Paredes a ainsi été annulé et le carton a été transféré au Suisse, le deuxième pour lui dans la rencontre, ce qui a entraîné son expulsion à la 72e minute.

Le score était alors de 1-1, avant que l'Argentine ne profite de la supériorité numérique face à la Suisse pour inscrire deux buts en prolongation, l'emportant 3-1 et se qualifiant pour la demi-finale.

À noter qu'un incident similaire s'était produit lors du match entre le Paraguay et les États-Unis en phase de groupes, et qu'au final le joueur paraguayen Miguel Almirón avait lui aussi été averti pour avoir tenté de tromper l'arbitre.



