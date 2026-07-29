La Fédération internationale de football (FIFA) a défendu la décision d'expulser le Suisse Breel Embolo lors de la rencontre face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 2026, affirmant que l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans cette action s'est faite conformément à une interprétation reconnue de la clause de « l'identité erronée », malgré la controverse suscitée par l'incident et les déclarations de l'International Football Association Board (IFAB) à son sujet.

Le compte officiel de la FIFA sur le site « X » a rapporté les propos d'un porte-parole de la fédération internationale : « L'interprétation par la FIFA de l'identité erronée a été appliquée de manière cohérente durant la Coupe du monde. Il y a eu deux cas dans lesquels un joueur a été identifié à tort comme ayant commis une faute passible d'un carton jaune, et l'arbitre vidéo a conseillé à l'arbitre de corriger l'erreur factuelle résultant d'une simulation de l'adversaire. »

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Le porte-parole de la FIFA a ajouté : « La simulation elle-même ne peut être remise en question et ne doit pas conduire à une sanction disciplinaire contre un adversaire, susceptible d'entraîner des conséquences supplémentaires, comme une expulsion pour un second carton jaune ou une suspension résultant du cumul de cartons. »

Il a poursuivi : « Nous ne considérons pas qu'il s'agissait d'une erreur de l'arbitre ou de l'assistant vidéo, et la décision constituait un rétablissement de la justice. »

Il a ajouté : « Nous avons connaissance des commentaires de l'IFAB figurant dans sa circulaire, et nous sommes restés en contact avec eux en permanence. Ils ont confirmé que cette interprétation était correcte, qu'elle avait été bien accueillie et qu'elle ferait partie des discussions relatives à la révision du protocole de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), comme cela a été évoqué lors de la dernière assemblée générale annuelle. »

Que s'est-il passé avec Embolo ?

Au cours de la seconde période du match entre l'Argentine et la Suisse en quart de finale, Embolo, le joueur suisse, est tombé sans contact avec Leandro Paredes ; l'arbitre portugais João Pinheiro a alors sifflé une faute contre l'Argentin et lui a adressé un carton jaune.

Mais l'arbitre vidéo est intervenu et, après avoir revu l'action, a estimé qu'Embolo avait simulé avoir subi la faute. L'avertissement de Paredes a été annulé et le carton a été transféré au Suisse, son second dans la rencontre, ce qui a entraîné son expulsion à la 72e minute.

Le score était alors de 1-1, avant que l'Argentine ne profite de la supériorité numérique face à la Suisse et n'inscrive deux buts en prolongation, pour l'emporter 3-1 et se qualifier pour la demi-finale.

Il convient de rappeler qu'un incident similaire s'était produit lors du match entre le Paraguay et les États-Unis en phase de groupes ; au final, le joueur paraguayen Miguel Almirón avait lui aussi été averti pour avoir tenté de tromper l'arbitre.



