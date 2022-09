La FIFA crée une application pour permettre aux joueurs de suivre leurs données au Mondial

La FIFA Player App permettra aux joueurs participant à la Coupe du monde de suivre au plus près leurs données pendant le tournoi.

La FIFA s'apprête à lancer une nouvelle application à destination des joueurs qui prendront part à la Coupe du monde au Qatar, à partir du 20 novembre prochain.

Testée l'an dernier lors de la Coupe arabe, cette dernière leur donnera accès à des données individualisées sur leurs performances, aussi bien sur les aspects footballistiques que physiques.

"Pour la première fois lors d’une Coupe du Monde de la FIFA, tous les joueurs des équipes participantes pourront accéder directement à leurs données de performance et aux séquences vidéo qui vont avec après chaque rencontre', s'est félicité Johannes Holzmüller, Directeur Innovations Technologiques du Football de la FIFA.

"Cette évolution centrée sur les joueurs résulte des retours obtenus directement auprès de ces derniers. Il s’agit d’un nouvel exemple illustrant comment la FIFA maximise le potentiel de la technologie afin d’améliorer l’expérience footballistique de tous les acteurs sur le terrain."

Une innovation pensée en collaboration avec la FIFPRO, le syndicat des joueurs à l'échelle mondiale. "Les joueurs nous ont clairement fait comprendre qu’ils souhaitaient avoir un meilleur accès à leurs données et tirer plus d’avantages de cette collecte", a pour sa part réagi Simon Colosimo, Secrétaire Général Adjoint de la FIFPRO.

"Avec la Charte des Droits liés aux Données des Joueurs annoncée plus tôt cette semaine, l’application FIFA Player App est une initiative positive qui activera les droits concernant les données personnelles et fournira une nouvelle ressource aux joueurs participant à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

"La collaboration entre la FIFA et la FIFPRO sur la question des données des joueurs devrait continuer de profiter aux joueurs et joueuses dans de nombreux domaines, notamment la santé, les performances, la technologie et l’expérience de match."