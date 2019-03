La FIFA confirme l'appel de Chelsea pour son interdiction de recrutement

Le club anglais interdit par la FIFA de recruter lors des deux prochains marchés des transferts a bel et bien fait appel de sa sanction.

Chelsea a subi un énorme coup dur le 22 février dernier. La FIFA a annoncé une terrible sanction envers les Blues qui seront privés de recrutement lors des deux prochains mercatos. Chelsea a enfreint les règles concernant le recrutement de 29 joueurs mineurs, et ils ne pourront donc signer aucun joueur jusqu'à l'été 2020, avait annoncé la FIFA. Mais le club londonien avait annoncé qu'il allait faire appel de cette décision.

C'est désormais choses faite. Chelsea a bel et bien fait appel de la sanction pour tenter de l'éviter ou au moins de gagner du temps afin de ne pas être encore concerné l'été prochain. La FIFA a confirmé ce mardi que les Blues étaient allé au bout de leur démarche en faisant appel de cette sanction. Pour rappel, les Blues sont interdit de recrutement jusqu'à l'été 2020 mais ont également été sanctionné par une amende de 600 000 francs suisses (un peu plus de 528 000 euros).

Pulisic seule recrue estivale

“Le Chelsea FC a reçu aujourd'hui la décision de la commission de discipline de la FIFA concernant des allégations d'infractions au règlement de la FIFA relatives au transfert international de joueurs de moins de 18 ans. La décision impose une interdiction de transfert de deux périodes d'enregistrement consécutives et une amende de 600 000 francs suisses. Le Chelsea FC réfute catégoriquement les conclusions de la commission de discipline de la FIFA et fera donc appel de la décision", avait réagi Chelsea sur son site officiel suite à l'annonce de la sanction.

"Le club tient à souligner qu'il respecte l'important travail entrepris par la FIFA en matière de protection des mineurs et qu'il a pleinement coopéré avec la FIFA tout au long de son enquête. Au départ, le Chelsea FC avait été accusé en vertu des articles 19.1 et 19.3 pour 92 joueurs. Nous nous félicitons du fait que la FIFA ait accepté qu’il n’y ait pas eu d'infraction concernant 63 de ces joueurs, mais le club est extrêmement déçu que la FIFA n'ait pas accepté les soumissions du club concernant les 29 joueurs restants. "Le Chelsea FC a agi conformément à la réglementation en vigueur et soumettra prochainement son appel à la FIFA", avait conclu le club dans son communiqué.

Avec l'avenir d'Eden Hazard en suspens, une interdiction de recruter serait catastrophique pour l'avenir des Blues qui est toutefois le club ayant le plus de joueurs prêtés en Europe et a déjà bouclé l'arrivée de Christian Pulisic l'hiver dernier. Autant dire que Chelsea a tout intérêt à réussir sa fin de saison et se qualifier pour la prochaine Ligue des champions afin de ne pas connaître une fuite des talents l'été prochain.