Une erreur grave de la FIFA coûte cher à soixante supporters de football. Dans un communiqué publié sur X, la Fédération internationale de football annonce que les supporters à qui des billets gratuits ont été attribués par erreur devront tout de même les payer.

Une soixantaine de supporters avaient reçu un message d’erreur lors du paiement de leurs places pour les matchs de groupe de la Coupe du monde à Toronto ; leurs transactions n’ont donc pas été traitées, bien que les billets soient apparus sur leur compte.

La FIFA a depuis découvert cette grave erreur et réclame le paiement immédiat des places concernées.

Sans règlement, les places seront retirées de leurs comptes puis remises en vente.

« La FIFA peut confirmer qu’environ soixante fans de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont reçu, mercredi 3 juin, un message concernant des billets qui leur avaient été attribués gratuitement en raison d’un problème de paiement survenu lors du processus d’achat », précise l’instance mondiale du football.

Malgré cet incident, l’instance internationale entend donc être rémunérée. « Les billets demandés par ces supporters restent réservés, et les supporters concernés sont invités à régler le montant dû. La FIFA regrette cette erreur et les désagréments qu’elle a pu causer. »