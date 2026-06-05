La FIFA commet une énorme erreur ; soixante supporters de la Coupe du monde reçoivent une terrible nouvelle

Une erreur grave de la FIFA coûte cher à soixante supporters. Dans un communiqué publié sur X, l’instance internationale du football indique que les fans ayant reçu par erreur des billets gratuits devront tout de même les régler.

Une soixantaine de supporters avaient reçu un message d’erreur lors du paiement de leurs places pour les matchs de groupe de la Coupe du monde à Toronto ; leurs transactions n’ont donc pas été validées, bien que les billets soient apparus sur leur compte.

La FIFA a depuis découvert cette grave erreur et exige le paiement rétroactif des places.

Sans règlement, les places seront retirées de leurs comptes puis remises en vente.

« La FIFA peut confirmer qu’environ soixante fans de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont reçu, le mercredi 3 juin, un message concernant des billets qui leur avaient été attribués gratuitement en raison d’un problème de paiement survenu lors du processus de paiement », écrit la fédération internationale de football.

Malgré cet incident, l’instance internationale entend être rémunérée. « Les billets demandés par ces supporters restent réservés, et les supporters concernés sont invités à régler le montant dû. La FIFA regrette cette erreur et les désagréments qu’elle a pu causer. »