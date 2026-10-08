La FIFA brise le silence au sujet des accusations de dissimulation d'un scandale africain lors du Mondial

La Fédération internationale de football, la FIFA, est sortie de son silence au sujet de la polémique entourant l'éligibilité de Lionel Mbasi, gardien de but de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, à jouer avec son pays, affirmant qu'il n'existait aucun problème lié à son éligibilité lors de la confrontation face à la Jamaïque en barrage international ou en phase finale de la Coupe du monde 2026.

Les déclarations de la FIFA interviennent quelques heures après une enquête conjointe publiée par les quotidiens « New York Times » et « Le Monde », fondée sur des documents et des échanges internes de la Fédération internationale, qui a soulevé des interrogations sur la légalité de la participation de Mbasi avec l'équipe de la République démocratique du Congo.

Selon cette enquête, le gardien, qui a précédemment représenté les équipes de France des catégories de jeunes, n'avait pas achevé les démarches requises pour changer son affiliation internationale et représenter la République démocratique du Congo, malgré sa participation ultérieure à deux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du monde 2026.

Les deux journaux affirment que la FIFA était au courant de l'affaire, mais qu'elle n'a pas bougé.

La FIFA : aucun problème d'éligibilité pour Mbasi

En réponse à ces informations, la FIFA a affirmé que la participation de Mbasi aux matches concernés n'avait fait l'objet d'aucune irrégularité liée à son éligibilité.

La Fédération internationale a déclaré, dans un communiqué à l'agence de presse allemande « dpa » : « La FIFA peut confirmer qu'il n'y a eu aucun problème lié à l'éligibilité lors des matches de la République démocratique du Congo face à la Jamaïque et à la Coupe du monde 2026. »

La Fédération internationale est également revenue sur la plainte déposée par le Nigeria après sa défaite face à la République démocratique du Congo aux tirs au but, lors du barrage africain qualificatif pour la Coupe du monde, en novembre 2025.

La FIFA a précisé que sa commission de discipline avait bien examiné la plainte, mais qu'elle avait finalement décidé de ne pas la retenir, rendant l'affaire close sur le plan procédural, selon la Fédération internationale.

À l'origine de la crise : le changement d'affiliation internationale

Les racines de l'affaire remontent au parcours international de Mbasi, le gardien ayant précédemment représenté l'équipe de France au niveau des catégories de jeunes, avant d'entamer en 2021 les démarches de changement de son affiliation internationale pour représenter la République démocratique du Congo.

Mais l'enquête conjointe du « New York Times » et du « Monde » a indiqué, sur la base de documents internes, que les démarches requises n'avaient pas été officiellement achevées, ce qui a par la suite soulevé des interrogations sur l'éligibilité du gardien à participer à certains matches des éliminatoires.

Selon ces informations, les responsables de la discipline à la FIFA ont examiné à l'époque plusieurs scénarios pour traiter l'affaire, parmi lesquels l'exclusion de la République démocratique du Congo du barrage, avant que la plainte de la fédération nigériane ne soit rejetée pour des raisons procédurales.

Malgré ces interrogations, l'équipe de la République démocratique du Congo a poursuivi son parcours et a réussi à battre la Jamaïque 1-0 après prolongation en barrage international, décrochant ainsi son billet pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 52 ans.

Mbasi a disputé l'intégralité des quatre matches de son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026 et a affiché un niveau remarquable, avant que l'aventure de la République démocratique du Congo ne s'achève par une défaite face à l'Angleterre 1-2 en seizièmes de finale.