La FIFA assène un coup dur aux Pharaons à la veille de leur affrontement contre l’Australie

La sélection égyptienne a essuyé un revers de la part de la FIFA à la veille de son match contre l’Australie, programmé vendredi.

Les Pharaons préparent leur entrée en lice face à l’Australie en 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le site officiel de la FIFA a publié la liste des joueurs suspendus pour ces 16es de finale, en raison de cumuls de cartons jaunes.

Le seul joueur égyptien concerné est Mohanad Lasheen, suspendu suite à un cumul de cartons jaunes.

Il avait écopé d’un premier avertissement face à la Nouvelle-Zélande, puis d’un second contre l’Iran.

Les Pharaons ont bien tenté de contester la sanction auprès de la FIFA, en vain.

Les Pharaons ont terminé deuxièmes du groupe 7 avec 5 points, tandis que les Socceroos ont pris la deuxième place du groupe 4 avec 4 unités.