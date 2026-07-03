La FIFA apporte des éclaircissements sur le but refusé en fin de match lors de la rencontre Portugal - Croatie

La FIFA a officiellement confirmé que le but marqué dans les ultimes secondes du temps additionnel entre le Portugal et la Croatie (2-1) avait été à juste titre refusé. Les capteurs ont révélé qu’Igor Matanovic avait légèrement touché le ballon juste avant l’égalisation finalement invalidée.

À la 14e minute du temps additionnel, alors que le Portugal menait 2-1, un long ballon avait semblé profiter à Matanovic avant que Josko Gvardiol ne reprenne le cuir et ne batte Diogo Costa pour l’égalisation.

L’arbitre Espen Eskås a d’abord validé la réalisation, avant d’être convoqué devant l’écran par le VAR. Le juge norvégien a alors découvert que les capteurs intégrés au ballon avaient détecté un contact minimal avec la tête de Matanovic.

Le but a donc été refusé, suscitant brièvement la confusion chez les téléspectateurs, car les images disponibles ne permettaient pas de confirmer visuellement le contact.

La technologie « Connected Ball »a rapidement dissipé le doute : en cas de contact, même minimal, la puce intégrée au ballon envoie un signal. Un graphique, semblable à un tracé cardiaque, a confirmé que cette légère touche avait provoqué une position de hors-jeu.

Comme Matanovic avait bien touché le ballon, et pas seulement Renato Veiga, Mario Pasalic était donc hors-jeu, ce qui a entraîné l’annulation du but et la déception des Croates. « Franchement, j’ai senti un léger contact avec mes cheveux », a admis Matanovic après la rencontre.

« J’ai demandé confirmation à l’arbitre, je n’étais pas sûr à 100 % de l’avoir touché. Il m’a expliqué qu’il y avait une puce dans le ballon, qu’il y avait eu un léger contact et que c’était donc un hors-jeu », a déclaré Matanovic.