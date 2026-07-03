Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduit par

La FIFA apporte des éclaircissements sur le but refusé en fin de match lors de la rencontre Portugal - Croatie

Croatie
Portugal
I. Matanovic
Coupe du monde

La FIFA a officiellement confirmé que le but marqué dans les ultimes secondes du temps additionnel entre le Portugal et la Croatie (2-1) avait été à juste titre refusé. Les capteurs ont révélé qu’Igor Matanovic avait légèrement touché le ballon juste avant l’égalisation finalement invalidée.

À la 14e minute du temps additionnel, alors que le Portugal menait 2-1, un long ballon avait semblé profiter à Matanovic avant que Josko Gvardiol ne reprenne le cuir et ne batte Diogo Costa pour l’égalisation.

L’arbitre Espen Eskås a d’abord validé la réalisation, avant d’être convoqué devant l’écran par le VAR. Le juge norvégien a alors découvert que les capteurs intégrés au ballon avaient détecté un contact minimal avec la tête de Matanovic.

Le but a donc été refusé, suscitant brièvement la confusion chez les téléspectateurs, car les images disponibles ne permettaient pas de confirmer visuellement le contact.

La technologie « Connected Ball »a rapidement dissipé le doute : en cas de contact, même minimal, la puce intégrée au ballon envoie un signal. Un graphique, semblable à un tracé cardiaque, a confirmé que cette légère touche avait provoqué une position de hors-jeu.

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Espagne crest
Espagne
ESP

Comme Matanovic avait bien touché le ballon, et pas seulement Renato Veiga, Mario Pasalic était donc hors-jeu, ce qui a entraîné l’annulation du but et la déception des Croates. « Franchement, j’ai senti un léger contact avec mes cheveux », a admis Matanovic après la rencontre.

« J’ai demandé confirmation à l’arbitre, je n’étais pas sûr à 100 % de l’avoir touché. Il m’a expliqué qu’il y avait une puce dans le ballon, qu’il y avait eu un léger contact et que c’était donc un hors-jeu », a déclaré Matanovic.

Publicité