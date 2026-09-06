La FIFA annonce une nouvelle importante sur l’avenir du très commenté Gianni Infantino

Malgré la polémique entourant l’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, il brigue de nouveau le poste. Le dirigeant de 56 ans est vivement critiqué après la Coupe du monde, après avoir eu le projet de vendre des parts de la phase finale à des investisseurs privés.

À Katowice, en Pologne, Infantino était la semaine dernière l’invité de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans. Il y a été interrogé à plusieurs reprises sur son action et sur ses projets personnels pour l’avenir.

À la suite de cela, la FIFA a publié un communiqué dimanche. « Le président de la FIFA a annoncé en avril qu’il serait de nouveau candidat en 2027. Bien évidemment, rien n’a changé. M. Infantino sera à nouveau candidat. »

Fin août, il est apparu que l’UEFA préparait une procédure pénale en Suisse contre Infantino en raison de son projet avorté de vendre des intérêts commerciaux liés notamment à la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Entre-temps, le Suisse a renoncé à ce plan controversé. C’est ce qui ressort d’un communiqué de l’instance mondiale du football. « Notre objectif a toujours été de rassembler et d’améliorer. C’est pourquoi cette proposition n’ira pas plus loin », a-t-il été partagé début août.

L’UEFA, l’AFC et la CONCACAF ont retiré leur confiance au président. Des fédérations membres individuelles, dont la KNVB, ont également fait de même. Les trois fédérations de football envisageraient de déposer une motion de défiance contre Infantino.

Un éventuel départ d’Infantino n’est toutefois pas si simple à organiser. Pour cela, il faut convoquer une session extraordinaire du congrès de la FIFA et obtenir le soutien de 43 des 211 fédérations membres.

Pour l’instant, aucun candidat adverse ne s’est par ailleurs manifesté. Les candidats ont jusqu’au 18 novembre pour se déclarer à l’élection présidentielle, qui se tiendra en mars 2027 à Rabat.