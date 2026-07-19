La FIFA a retiré l'accréditation d'un journaliste pour la finale de la Coupe du monde, suite à de vives critiques

Le journaliste sportif Filippo Ricci, de la *Gazzetta dello Sport*, relance la polémique autour de la FIFA. Sur X, il révèle que son accréditation pour la finale de la Coupe du monde, initialement approuvée, lui a finalement été retirée.

Samedi, la Gazzetta dello Sport a publié un article au vitriol sur la Coupe du monde organisée par la FIFA. « Une catastrophe mondiale totale », titre-t-il. Dans cet article, le journal sportif rose énumère les raisons pour lesquelles, selon lui, la phase finale s'est soldée par un échec.

Selon le quotidien rose, le tournoi est trop chaud, trop cher, trop commercial, trop politisé et surtout beaucoup trop grand. Il pointe notamment des tarifs de billets jugés excessifs. Pour un billet pour la finale, on demanderait même entre 10 000 et 2,3 millions de dollars. Par ailleurs, le journal évoque une ingérence politique excessive, citant notamment la levée de la suspension de Folarin Balogun.

Ces critiques acerbes n’ont manifestement pas été du goût de la FIFA. La Gazzetta dello Sport avait déposé cinq demandes d’accréditation, toutes acceptées dans un premier temps.

Le jour de la finale, trois d’entre elles ont été soudainement annulées, dont celle de Ricci. « C’est fini. Après 38 jours, 11 matchs en direct et 165 articles, ma Coupe du monde s’achève brusquement et de manière inattendue juste avant la finale », a réagi le journaliste sur X.

« Ce matin encore, j’avais un billet pour la finale, ainsi qu’un accès à la zone mixte et une place de parking. Quelques heures plus tard, tout avait été annulé. » La FIFA a ensuite invoqué un manque de places disponibles, alors que d’autres médias avaient obtenu leurs accréditations.

L’Italien joint à son message des captures d’écran des e-mails de confirmation reçus, où l’on voit clairement que les accréditations ont été soudainement retirées. En Italie, certains estiment donc que la couverture critique de la Gazzetta dello Sport a pesé dans cette décision.















