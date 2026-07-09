La FIFA a désigné un arbitre controversé pour diriger le match au sommet entre l’Argentine et la Suisse

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre portugais João Pinheiro, connu pour ses décisions controversées en Ligue des champions, pour diriger le match très attendu entre l’Argentine et la Suisse, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 à Kansas City.

La désignation de Pinheiro (38 ans) intervient malgré la vive polémique qu’il a suscitée lors de la demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière, lorsqu’il avait omis d’accorder un penalty évident en faveur du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain après une main manifeste de João Neves dans la surface, au milieu des protestations virulentes des joueurs du Bayern et de leur staff technique.

Selon le quotidien argentin TyC Sports, la salle du VAR ne l’a pas appelé pour revoir l’action, un incident qui continue d’alimenter la colère des supporters allemands.

Son parcours mouvementé ne s’arrête pas là : lors de son premier match dans ce Mondial, il a dirigé la rencontre de groupe Suisse-Bosnie (4-1), distribuant trois avertissements et expulsant le défenseur Tarik Mehremović d’un carton rouge direct, dans une rencontre qualifiée de « tendue sur le plan arbitral ».

Pineiro est devenu une figure familière des grandes compétitions européennes depuis ses débuts en Ligue des champions lors de la saison 2022/2023.

Il a entamé sa carrière d’arbitre au Portugal en 2015, avant d’obtenir sa licence internationale en 2016. Il a également dirigé la finale de la Supercoupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham en août dernier, distribuant au passage quatre cartons jaunes.

La rencontre entre l’Argentine et la Suisse sera sa première avec les « Tangos », alors qu’il a déjà dirigé un match de la Nati lors de la phase de groupes. Il a également officié lors du Canada-Afrique du Sud en seizièmes de finale, distribuant deux cartons jaunes.

La décision de la FIFA de lui confier un quart de finale de cette envergure relance les interrogations, d’autant que cette rencontre oppose le champion du monde en titre à la Suisse, formation que Penheiro a déjà dirigée lors d’un match marqué par une exclusion directe et quatre buts.