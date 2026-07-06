La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné un arbitre anglais de l’élite européenne pour diriger le choc ibérique entre le Portugal et l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce choix suscite déjà les débats, l’officiel ayant été au centre de plusieurs polémiques lors du dernier Championnat d’Europe.

La rencontre, très attendue, se tiendra à Dallas (États-Unis) dans une ambiance d’une grande effervescence, puisqu’elle mettra aux prises le champion d’Europe 2016 et le champion du monde 2010.

La FIFA a officialisé la nomination de l’Anglais Anthony Taylor pour diriger la rencontre. Taylor possède plus de dix ans d’expérience internationale, depuis l’obtention de son agrément en 2013.

Il s’agit de sa troisième désignation dans ce Mondial 2026, après Ouzbékistan-Colombie et Sénégal-Irak lors de la phase de groupes.

Taylor officie régulièrement en Premier League, en Ligue des champions et au Championnat d’Europe, et il était déjà présent au Mondial 2022 au Qatar.

Il a déjà croisé la route de la « Roja » lors des quarts de finale de l’Euro 2024 contre l’Allemagne, rencontre marquée par une main non sifflée de Marc Cucurella dans la surface.

Le choix de la FIFA d’aligner cet arbitre anglais traduit la confiance accordée à son expérience pour diriger l’un des matchs les plus importants du deuxième tour, dans un affrontement de haut vol en quarts de finale.