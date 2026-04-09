La FIFA a décerné un « prix » à l’arbitre de la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé, ce jeudi, la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À ce sujet, l’expert en arbitrage de « Radio Marca », l’Espagnol Pavel Fernández, a critiqué la sélection d’un arbitre ayant récemment suscité la polémique dans le football européen.

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Sur son compte X, Fernández a confirmé que la paire espagnole Alejandro Hernández et Carlos del Cerro Grande avait bien été sélectionnée pour officier au Mondial, au détriment de José María Sánchez Martínez, laissé de côté.

Il ajoute : « En revanche, l’horrible Stefan Kovac figure bel et bien sur la liste », marquant ainsi son mécontentement après la polémique suscitée hier par l’arbitre roumain lors de Barcelone-Atlético Madrid, match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

De son côté, lequotidien catalan Sport commente : « Une récompense pour Kovács après sa prestation d’hier… La FIFA a officialisé aujourd’hui son inclusion dans la liste des arbitres du Mondial. »

Que s’est-il passé ?

La seconde période du match Barça-Atlético, disputé mercredi au Camp Nou, a en effet été émaillée d’une décision arbitrale très discutée.

À la 54^e minute, le gardien de l’Atlético, Juan Musso, effectue une passe depuis sa ligne de but vers son coéquipier, le défenseur Marc Poblet, posté près de lui dans la surface de réparation. Ce dernier contrôle le ballon de la main avant de le jouer à nouveau, suscitant l’étonnement des spectateurs.

S’en est suivi un concert de protestations côté barcelonais, mais l’arbitre István Kovács a refusé de siffler penalty et n’a pas non plus consulté la VAR pour revoir l’action.

Une séquence qui a provoqué la colère du club catalan, lequel a déposé plainte auprès de l’Union européenne de football (UEFA) ce jeudi, au lendemain de la défaite des Blaugrana à domicile (2-0).