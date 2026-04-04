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La femme de Valverde ironise sur la décision cruciale de l'arbitre du match de Barcelone

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L'arrivée de la technologie vidéo a marqué un tournant décisif

Mina Bonino, l'épouse de Federico Valverde, star du Real Madrid, s'est moquée d'une décision arbitrale controversée survenue lors du match opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, qui s'est déroulé ce samedi au stade « Riazur Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

La moquerie de l'épouse de Valverde est survenue après que Barcelone a failli entamer la seconde mi-temps en infériorité numérique, lorsque l'arbitre a brandi un carton rouge direct à l'encontre du jeune défenseur Gerard Martin, à la 46e minute, à la suite d'un tacle violent au milieu du terrain, au cours duquel il a donné un coup à la jambe de Tiago Almada, joueur de l'Atlético.

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Mais l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir revu l'action grâce à la technologie vidéo (VAR), qui a montré que Martin avait frappé le ballon en premier avant de heurter le pied de son adversaire ; l'arbitre a donc annulé le carton rouge direct, se contentant de donner un carton jaune au joueur du Barça, sachant qu'Atlético Madrid jouait déjà à dix, après l'expulsion de son joueur Nico González avant la fin de la première mi-temps.

Commentant cet incident, Mina a écrit sur sa story Instagram : « Il faudrait fermer le stade si ce n'est pas un carton rouge », accompagné d'un smiley.

Le Barça a remporté le match (2-1) et consolide ainsi sa place de leader du classement de la Liga, avec 76 points, soit 7 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, deuxième, qui s'était incliné plus tôt dans la journée face à son hôte, le Real Majorque (2-1).

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