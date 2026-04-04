La femme de Valverde ironise sur la décision cruciale de l'arbitre du match de Barcelone

Mina Bonino, l'épouse de Federico Valverde, star du Real Madrid, s'est moquée d'une décision arbitrale controversée survenue lors du match opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, qui s'est déroulé ce samedi au stade « Riazur Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

La moquerie de l'épouse de Valverde est survenue après que Barcelone a failli entamer la seconde mi-temps en infériorité numérique, lorsque l'arbitre a brandi un carton rouge direct à l'encontre du jeune défenseur Gerard Martin, à la 46e minute, à la suite d'un tacle violent au milieu du terrain, au cours duquel il a donné un coup à la jambe de Tiago Almada, joueur de l'Atlético.

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Mais l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir revu l'action grâce à la technologie vidéo (VAR), qui a montré que Martin avait frappé le ballon en premier avant de heurter le pied de son adversaire ; l'arbitre a donc annulé le carton rouge direct, se contentant de donner un carton jaune au joueur du Barça, sachant qu'Atlético Madrid jouait déjà à dix, après l'expulsion de son joueur Nico González avant la fin de la première mi-temps.

Commentant cet incident, Mina a écrit sur sa story Instagram : « Il faudrait fermer le stade si ce n'est pas un carton rouge », accompagné d'un smiley.

Le Barça a remporté le match (2-1) et consolide ainsi sa place de leader du classement de la Liga, avec 76 points, soit 7 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, deuxième, qui s'était incliné plus tôt dans la journée face à son hôte, le Real Majorque (2-1).