La femme de Lautaro se confie sur les réseaux sociaux : « Aujourd'hui, j'ai mangé des restes dans un tupperware, la vie des influenceurs n'est pas ce qu'elle semble être »

Coup de gueule sur les réseaux sociaux pour Agustina Gandolfo, l'épouse du capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez. Sur Instagram, l'Argentine a publié un message bien loin de la vie idyllique que tout le monde imagine : « Aujourd'hui, ma journée n'était ni « instagrammable », ni bien remplie. Ça fait des jours que je dors mal, je suis à court d'énergie, je n'ai pas envie de m'entraîner, j'ai plusieurs choses en suspens que je devrais régler aujourd'hui et je n'ai encore rien fait.





J'ai déjeuné avec ce que mes enfants ont laissé hier soir, directement dans un récipient. Et c'est très bien comme ça. Ne vous laissez pas tromper par la vie parfaite et superficielle que beaucoup de célébrités et d'influenceurs montrent sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et la réalité, ça va très bien aussi ».





De très nombreux messages de soutien ont été partagés par Lady Lautaro – dont le compte compte 1,6 million d’abonnés – dans ses stories suivantes.