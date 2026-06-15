La femme de Kokorela a dissipé toute incertitude concernant l’attachement du joueur au FC Barcelone en publiant une « photo d’enfance »

Claudia Rodríguez, l'épouse du défenseur espagnol Marc Cucurella, a mis fin à la polémique sur l'appartenance footballistique de son mari en Liga.

Elle a en effet publié sur son compte Instagram une vieille photo de l’arrière latéral, encore enfant, sucette à la bouche et vêtu d’un maillot du Real Madrid.

Rapidement partagée par les supporters merengues, l’image a coïncidé avec la confirmation, par la presse espagnole, de l’arrivée imminente du défenseur au Real Madrid. Selon les médias, le club madrilène devrait verser environ 50 millions d’euros à Chelsea pour finaliser ce transfert, premier acte du projet « Mourinho ».

Le journal AS rappelle que, malgré son passage par les formations de l’Espanyol et du Barça, « le joueur portait un autre maillot dans son enfance », en référence directe au cliché le montrant avec une tétine et le maillot merengue.

Né à Barcelone, le défenseur a d’abord été formé à l’Espanyol avant de rejoindre La Masia. Il a disputé son unique match avec l’équipe première du Barça le 24 octobre 2018 contre le Real Murcia en Coupe du Roi, entrant en jeu sept minutes seulement. Getafe, Brighton puis Chelsea en 2022, avec un contrat courant jusqu’en 2029.

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La photo a été dévoilée à la veille du premier match de l’Espagne face au Cap-Vert, le 15 juin, en Coupe du monde 2026. Selon le quotidien, Cucurella s’engagera pour six saisons au Real Madrid, concrétisant ainsi le « rêve d’enfance » que cette image, capturée par sa femme, a immortalisé.