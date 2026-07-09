La Fédération sénégalaise de football envisage des sanctions à l’encontre de Pape Gueye, milieu de terrain de Villarreal, après ses déclarations chocs suivant l’élimination du Sénégal de la Coupe du monde 2026.

L’élimination des Lions de la Teranga dès les seizièmes de finale face à la Belgique continue de susciter une vive polémique.

Dans un contexte déjà tendu, marqué par la révélation de problèmes internes pendant la compétition, le milieu de terrain a jeté de l’huile sur le feu.

Le milieu de terrain de Villarreal a annoncé publiquement qu’il se retirait de la sélection sénégalaise tant que l’encadrement technique actuel resterait en place, une déclaration surprenante qui a aggravé la crise que traversent les Lions de la Teranga.

Selon le site « Sport News Africa », la Fédération sénégalaise de football envisage de sanctionner le joueur.

La Fédération estime que ses propos affectent directement la cohésion du groupe. Selon le site, le milieu de terrain est également critiqué pour son attitude durant le Mondial.

Selon la même source, il est accusé de « plusieurs cas d’irrespect envers certains de ses coéquipiers, ainsi qu’envers des responsables de la fédération, dont le secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow et le directeur du marketing Bamba Ba ». Cette nouvelle affaire confirme la profonde inquiétude qui entoure la campagne du Sénégal aux États-Unis, qui n’a pas été à la hauteur des attentes.

Menée 2-0 par la Belgique en seizièmes de finale, la sélection sénégalaise a vu les Diables Rouges égaliser en fin de temps réglementaire, avant que Yuri Tielemans ne transforme un penalty dans les ultimes secondes de la seconde période supplémentaire, offrant aux Diables Rouges une victoire palpitante (3-2) et un billet pour les huitièmes de finale.