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Les spéculations s'intensifient autour de l'avenir du Grec Georgios Donis à la tête de la direction technique de la sélection saoudienne, malgré les succès qu'il a obtenus avec l'Arabie saoudite ces derniers temps, le dernier en date étant le sacre en Coupe du Golfe Arabique. Dans le même temps, des voix du football saoudien commencent à réclamer le maintien de la stabilité technique et à rejeter l'idée d'un changement avant les prochaines échéances.

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Entre les rumeurs annonçant des noms pressentis pour succéder au technicien grec et les appels à son maintien jusqu'à la Coupe d'Asie des nations 2027, la Fédération saoudienne de football se retrouve face à des interrogations sur l'avenir du projet sportif de la sélection, et sur la pertinence de se séparer d'un entraîneur qui a réussi à redonner une âme à l'équipe, malgré l'échec lors de la Coupe du monde 2026.

Des rapports de presse ont évoqué la possibilité d'un départ de Georgios Donis de la tête de la sélection saoudienne au cours de la prochaine période, et plus précisément avant le coup d'envoi de la Coupe d'Asie des nations 2027, en citant l'Espagnol Roberto Martinez, ancien sélectionneur du Portugal, comme candidat pour prendre les commandes à la suite du technicien grec.

Ces informations surviennent alors que Donis n'est pas resté longtemps à son poste, après avoir pris en main l'Arabie saoudite en avril dernier, en remplacement du Français Hervé Renard, deux mois seulement avant le lancement de la Coupe du monde 2026.

La participation saoudienne au Mondial n'a pas été à la hauteur des attentes, la sélection ayant fait ses adieux à la compétition dès le premier tour, après s'être contentée d'un match nul contre l'Uruguay sur le score de 1-1, et d'un nul vierge face au Cap-Vert, tout en encaissant une lourde défaite contre l'Espagne sur un score de quatre buts à zéro, achevant son parcours à la dernière place du groupe H avec deux points.

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Malgré ces résultats, le jugement sur l'expérience de Donis ne peut être réduit à la participation au Mondial, d'autant que le technicien grec a ensuite réussi à réaliser une performance importante, qui a ramené la sélection saoudienne sur les podiums.

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Un titre dans le Golfe qui renforce la position du technicien grec

Donis a réussi à mener la sélection saoudienne au sacre lors de la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, la « Gulf Cup 27 », en octobre dernier, offrant à l'Arabie saoudite son premier titre depuis 23 ans.

Ce sacre n'a pas été un simple ajout au palmarès du technicien grec, il est survenu au terme d'un parcours remarquable, au cours duquel la sélection saoudienne a fait preuve d'une grande discipline et d'une belle efficacité, après avoir remporté quatre matches sur cinq, tout en décrochant la cinquième rencontre aux tirs au but.

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La sélection s'est également distinguée durant le tournoi par une solidité défensive remarquable, ses joueurs ayant inscrit huit buts sans que leurs filets ne tremblent tout au long de la compétition, signe de l'amélioration des performances de l'équipe sous la houlette de Donis.

En considérant le bilan du technicien grec depuis sa prise de fonction, la sélection saoudienne a disputé 12 matches officiels et amicaux, au cours desquels elle a signé six victoires, contre quatre nuls et deux défaites, ses joueurs inscrivant 16 buts, tandis que leurs filets ont encaissé neuf buts.

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Al-Hazzaa et Al-Hammad rejettent l'idée d'un changement

Dans le contexte du débat suscité autour de l'avenir de Donis, des voix saoudiennes se sont élevées pour réclamer son maintien, estimant que la phase actuelle ne permet pas de se lancer dans une nouvelle expérience technique, surtout à l'approche des échéances importantes qui attendent la sélection.

Khaled Al-Hazzaa, ancien joueur d'Al-Nassr, a affiché son soutien au maintien du technicien grec, soulignant l'évolution dont a fait preuve la sélection saoudienne sur le plan de l'état d'esprit combatif et des performances sur le terrain.

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Al-Hazzaa a affirmé, dans des déclarations au journal saoudien « Asharq Al-Awsat », que changer de sélectionneur à ce moment pourrait perturber les joueurs et le staff technique, et avoir un impact négatif sur la stabilité que la sélection a commencé à acquérir au cours de la dernière période.

L'ancien joueur d'Al-Nassr a insisté sur son attachement au maintien du technicien grec, déclarant : « Je soutiens le maintien, et avec force », une position qui reflète son refus de sacrifier le travail entamé par Donis au seul motif de l'apparition de spéculations sur son avenir.

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Al-Hazzaa n'a pas été la seule voix à défendre l'entraîneur, puisqu'il a été rejoint par Saoud Al-Hammad, ancien joueur d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, qui a également exprimé son soutien au maintien de Donis, saluant le travail technique qu'il réalise avec l'Arabie saoudite et les résultats obtenus sous sa houlette, à commencer par la victoire en Coupe du Golfe, outre le niveau affiché par la sélection face à la Corée du Sud.

Al-Hammad a mis en garde contre le fait que la décision de rompre le contrat du technicien grec pourrait se transformer en une démarche que la Fédération saoudienne de football regretterait, surtout au vu du sentiment de satisfaction qu'éprouvent les joueurs à l'égard de sa méthode de travail, ainsi que de la stabilité technique dont la sélection a besoin au cours de la prochaine phase.

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Donis sort de son silence : les rumeurs nuisent à l'Arabie saoudite

De son côté, Donis n'a pas caché son mécontentement face aux spéculations croissantes sur son avenir avec la sélection saoudienne, exprimant son rejet des rumeurs entourant son sort, qu'il considère comme injustes, outre leur possible impact négatif sur l'ambiance de travail au sein de la sélection.

Ce climat a coïncidé avec la victoire remarquable de l'Arabie saoudite sur son homologue sud-coréen sur le score de 3-2, lors du match amical qui les a opposés vendredi dernier au stade Jassim Bin Hamad dans la capitale qatarie Doha, dans le cadre de la préparation de la sélection pour les prochaines échéances.

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Cette victoire a revêtu une importance exceptionnelle, étant la première de la sélection saoudienne face à la Corée du Sud depuis 21 ans, et plus précisément depuis 2005, lorsque l'Arabie saoudite avait dominé son adversaire à l'aller et au retour sur les scores de 2-0 et 1-0, dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2006.

Depuis lors, les deux sélections se sont affrontées à six reprises, sans que la sélection saoudienne ne parvienne à décrocher la moindre victoire, la Corée du Sud ayant remporté deux matches et quatre rencontres s'étant soldées par un nul, avant que Donis ne brise cette malédiction et ne mène l'Arabie saoudite vers une victoire tant attendue.

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Entre le titre dans le Golfe, l'amélioration des performances et la précieuse victoire sur la Corée du Sud, l'argument de ceux qui réclament le maintien de Donis semble reposer sur la nécessité de bâtir sur les acquis plutôt que de repartir de zéro. Mais la décision finale reste entre les mains de la Fédération saoudienne de football, qui sera appelée à trouver l'équilibre entre les résultats de l'entraîneur, les ambitions de la prochaine phase et l'importance de la stabilité avant la Coupe d'Asie des nations 2027.