La Fédération saoudienne tranche sa position sur le soutien à Infantino dans un communiqué officiel

La Fédération saoudienne de football a annoncé sa position concernant le soutien à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, avant les élections qui se tiendront au Maroc en mars 2027.

Le conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football, lors de sa réunion tenue ce jeudi, a salué le contenu du communiqué conjoint publié par le président de la Fédération internationale, Gianni Infantino, et le secrétaire général, M. Mattias Grafström ; communiqué qui comportait la reconnaissance de l'erreur et le renoncement à poursuivre la proposition « FIFA Forward Enterprise », ainsi que l'engagement à revoir les procédures liées à cette proposition.

Le conseil a salué, dans un communiqué officiel, l'engagement total exprimé dans la lettre à tirer les leçons de ce qui s'est passé, à poursuivre le processus de développement des procédures et des mécanismes de communication, à renforcer les principes de gouvernance et à faire face aux défis à venir dans un esprit d'unité et de transparence.

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Il a affirmé que la traduction de ces engagements en mesures concrètes constitue un fondement important pour renforcer la confiance, notamment au vu de la divergence des points de vue au sein du système du football international, ce qui renforce l'importance d'élargir le champ du dialogue et de la communication directe et constructive entre les différentes parties qui œuvrent de manière déterminée au développement du football dans le monde.

Le conseil d'administration a souligné que la poursuite du développement du football exige l'unité de son système international et la conjugaison des efforts de ses différentes parties, appelant à renforcer le dialogue et la communication entre la Fédération internationale de football, les confédérations continentales et les fédérations nationales, de manière à contribuer au rapprochement des points de vue, tout en insistant sur l'importance que l'intérêt du football, de ses joueurs et de ses supporters demeure au premier rang des priorités.

Il a indiqué que la Fédération saoudienne de football, en tant que fédération nationale et membre de la Confédération asiatique de football, apprécie le rôle de son président, le cheikh Salman Al Khalifa, dans sa recherche de l'intérêt du football asiatique, et affirme la poursuite d'une coopération fructueuse avec la confédération continentale. La Fédération se dit également prête à soutenir tous les efforts contribuant à renforcer le dialogue, l'entente et l'unité de la famille du football international.

La Fédération saoudienne soutient Infantino

Dans ce contexte, le conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football a renouvelé son soutien et son estime pour les efforts continus déployés par le président de la Fédération internationale, Gianni Infantino, depuis près d'une décennie, pour renforcer l'unité de la famille du football, poursuivre le développement et la croissance du jeu et étendre sa présence à l'échelle mondiale, dans l'intérêt de toutes ses parties et en répondant aux aspirations de ses joueurs et de ses supporters à travers le monde.

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Il a par ailleurs souligné les succès éclatants réalisés par les trois dernières éditions de la Coupe du monde, qui ont incarné le travail du système footballistique international dans un même esprit.