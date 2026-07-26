Al-Ittihad s'est rapproché d'un coup de force sur le marché des transferts estivaux, après avoir réussi à renverser le cours de l'une des transactions les plus en vue qui était en passe de rejoindre un autre club saoudien, pour se retrouver à quelques pas de finaliser le recrutement du Portugais Pedro Gonçalves, la star du Sporting Portugal.

Le nom de Gonçalves a été associé, ces dernières semaines, à un transfert vers Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn League, avant qu'Al-Ittihad n'entre en force dans les dernières heures et ne bouleverse totalement le cours de l'opération.

Al-Ittihad renverse la table

Selon le journal portugais «A Bola», Al-Ittihad est désormais très proche de parvenir à un accord définitif avec le Sporting Portugal, après avoir manifesté sa disposition à débourser 30 millions d'euros pour s'attacher définitivement les services du joueur.

Le journal ajoute que le célèbre agent Jorge Mendes gère les négociations, un contact informel ayant été établi avec la direction du Sporting, en attendant l'arrivée de l'offre officielle pour lancer les démarches finales selon le protocole habituel.

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Il précise que le montant proposé par Al-Ittihad dépasse la somme que la direction du Sporting espérait obtenir ces derniers mois, après que la valeur du joueur avait précédemment chuté entre 20 et 25 millions d'euros, avant que la concurrence actuelle ne fasse remonter la valeur de la transaction.

Un adieu précoce aux supporters du Sporting

Le journal affirme que tous les indices confirment le départ imminent du joueur, en s'appuyant sur sa participation de moins de 30 minutes seulement lors du match de la Coupe «Cinco Violinos» face à Monaco, une apparition que les supporters ont considérée comme un dernier adieu au stade «Alvalade».

Pedro Gonçalves avait rejoint le Sporting Portugal à l'été 2020 en provenance de Famalicão, pour 6,5 millions d'euros, avant que le club n'achète par la suite 40 % supplémentaires de ses droits pour 7 millions d'euros, tandis que Famalicão a conservé 10 % des droits du joueur.

Au cours de son parcours avec le Sporting, Gonçalves a disputé 239 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 97 buts et délivrant 56 passes décisives, pour devenir l'une des principales stars de l'équipe ces dernières années.

Un accord antérieur facilite le départ

Bien que le joueur ait prolongé son contrat avec le Sporting jusqu'à l'été 2030 en octobre dernier, le journal a précisé que les deux parties étaient parvenues à l'époque à un accord verbal l'autorisant à partir si une offre convenable se présentait, sans exiger le paiement de la clause libératoire fixée à 80 millions d'euros.

Le journal a conclu son rapport en affirmant que la transaction est entrée dans ses phases finales, et qu'elle devrait être annoncée dans les prochains jours, permettant à Al-Ittihad de s'offrir l'une des principales stars du championnat portugais, au terme d'une rude concurrence avec Al-Diriyah pour les services du joueur.