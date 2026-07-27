La Fédération saoudienne ouvre des négociations avancées avec Neom pour remplacer Mario Mitaj

Des rapports de presse saoudiens ont révélé l'entrée du club d'Al-Ittihad dans des négociations avancées avec son homologue Neom, en vue de recruter l'arrière gauche Fares Abedi durant la période de transferts actuelle.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a précisé que les contacts entre les deux parties se poursuivent ces jours-ci, dans un contexte de forte volonté du côté d'Al-Ittihad de finaliser rapidement l'affaire, après avoir placé Abedi parmi ses priorités pour renforcer le flanc gauche.

La démarche d'Al-Ittihad intervient sur recommandation de son entraîneur allemand Jens Wissing, qui évalue actuellement le niveau de l'arrière actuel Moaz Faqihi, en vue de prendre une décision définitive concernant le poste d'arrière gauche.

Cette initiative s'inscrit dans le plan de la direction d'Al-Ittihad visant à réorganiser la liste des joueurs étrangers du club, qui prévoit de se séparer du défenseur albanais Mario Mitaj en cas de finalisation de son accord avec le club italien du Genoa, sa place devant être comblée par un milieu de terrain étranger.

« Al-Riyadiyah » avait révélé en exclusivité, le 15 mars dernier, l'intérêt d'Al-Ittihad pour Abedi, avant que les négociations ne connaissent une évolution notable et n'atteignent des étapes avancées entre les deux clubs.