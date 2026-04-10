La Fédération saoudienne de football a publié son premier communiqué officiel au sujet de la polémique arbitrale qui a émaillé la rencontre entre Al-Ahli et Al-Fayha, lors de la 29ᵉ journée du championnat Roshen.

Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1, mercredi au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée du championnat Roshen.

De nombreuses décisions arbitrales controversées ont émaillé la rencontre, poussant Al-Ahli à publier un communiqué virulent pour dénoncer l’arbitre et exiger l’audition des échanges entre celui-ci et l’assistance vidéo.

Dans la foulée, la Fédération saoudienne de football a publié un communiqué indiquant que les commissions compétentes examinaient ces incidents afin de préserver l’intégrité du championnat.

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Dans son communiqué, l’instance rappelle : « En référence à la rencontre entre Al-Fayha et Al-Ahli, comptant pour la 29^e journée du championnat professionnel saoudien Roshen, ainsi qu’aux déclarations médiatiques intervenues après la rencontre. »

La Fédération saoudienne de football a précisé que ses commissions compétentes avaient engagé les procédures réglementaires et qu’elle communiquerait tout développement ultérieur dans le respect des processus officiels, de l’indépendance des instances et des exigences de bonne gouvernance et de transparence.

Il a ajouté : « La Fédération saoudienne de football réaffirme que l’intégrité de la compétition et la protection de la réputation du football saoudien constituent un engagement fondamental et une obligation réglementaire, conformément à ses statuts et à ses règlements approuvés. »

Il a ajouté : « La Fédération réaffirme par ailleurs sa fierté envers tous les clubs et sa volonté de travailler avec eux en tant que partenaires pour développer le football saoudien, dans le cadre d'un système fondé sur l'intégration et la responsabilité partagée. »

L’attaquant anglais d’Al-Ahli, Ivan Toney, a révélé après la rencontre que le quatrième arbitre lui avait conseillé de se concentrer exclusivement sur la Ligue des champions de l’AFC, ignorant la Ligue Roshen, une version confirmée par son entraîneur allemand, Matthias Jaissle.

Ce nul complique la course au titre de la Roshen League pour Al-Ahli, désormais à 4 points d’Al-Nassr (qui a joué un match de moins) et à 2 longueurs d’Al-Hilal, deuxième.