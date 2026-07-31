Le club saoudien d'Al-Ittihad poursuit sa politique de départs, la direction souhaitant remodeler l'effectif, réduire la masse salariale et régler d'autres questions avant le début de la nouvelle saison.

Ont déjà quitté les rangs d'Al-Ittihad les Français Karim Benzema et N'Golo Kanté ainsi que Hamed Al-Shanqiti, en plus du Brésilien Fabinho.

C'est désormais au tour de l'Albanais Mario Mitaj, latéral d'Al-Ittihad, dont l'avenir a été scellé durant l'actuel mercato estival, après être parvenu à un accord prévoyant son transfert au club italien du Genoa, marquant ainsi son retour sur les terrains européens.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Genoa a réussi à boucler l'opération en devançant plusieurs clubs portugais qui avaient manifesté leur intérêt pour s'attacher les services du joueur au cours des dernières semaines.

Dans le même contexte, le réseau Sky Sport Italia a révélé que le transfert de Mitaj s'effectuera sous forme de prêt d'une saison, assorti d'une clause octroyant au Genoa le droit d'acheter son contrat de manière définitive à l'issue de la période de prêt.

Le transfert de Mitaj marque la fin de son aventure avec Al-Ittihad, après une période passée avec « le Doyen », avant de décider de tenter une nouvelle expérience en Serie A, à la recherche d'un plus grand temps de jeu et d'un retour à son meilleur niveau.

Le joueur devrait rejoindre les entraînements du Genoa dans les prochains jours, en vue de débuter son parcours officiel avec l'équipe, au moment où Al-Ittihad poursuit la réorganisation de son effectif en préparation de la nouvelle saison.