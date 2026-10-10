La Fédération portugaise de football a célébré le but de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, une initiative qui a attiré l'attention au milieu de la polémique persistante autour de la relation entre le capitaine du Portugal et la sélection de son pays, après son départ du rassemblement de l'équipe lors de la dernière trêve internationale, sur fond de différend avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Ronaldo est revenu en Arabie saoudite après avoir quitté le rassemblement de la sélection, pour disputer avec Al-Nassr la rencontre face à Al-Diriyah, hier vendredi, dans le cadre de la huitième journée du championnat saoudien professionnel, et inscrire le premier but d'un match qui s'est soldé par la victoire de son équipe sur le score de 3-0.

La Fédération portugaise s'est empressée de mettre en avant le but de Ronaldo, le 980e de sa carrière, sur ses comptes de réseaux sociaux.

La Fédération portugaise a publié la formule suivante : « Le but de Cristiano Ronaldo dans la victoire d'Al-Nassr. »

Cette réaction est intervenue à un moment où la Fédération portugaise reste officiellement silencieuse sur la crise provoquée par le départ de Ronaldo du rassemblement, et sur les déclarations croisées qui ont suivi dans le contexte du différend avec Jesus.

Le capitaine du Portugal avait laissé entendre qu'il assumait la responsabilité de ses actes, et avait également évoqué la possibilité d'être sanctionné, sans que la Fédération portugaise ait publié à ce jour un communiqué officiel sur l'affaire. Faut-il considérer le geste de la Fédération comme la preuve de la fin de la crise entre les deux parties ?

Le but de Samu Costa ignoré

En revanche, le deuxième but d'Al-Nassr dans les filets d'Al-Diriyah n'a pas bénéficié de la même attention de la part de la Fédération portugaise, bien que son auteur, Samu Costa, soit un joueur de la sélection qui a disputé 7 matchs internationaux, et qu'il l'ait inscrit après une passe de son compatriote João Félix, qui traverse une bonne période avec la sélection.

Quant au troisième but de l'équipe saoudienne, il a été marqué par le Français Kingsley Coman, permettant à Al-Nassr de sceller le match sur un net 3-0.