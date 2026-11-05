La Fédération portugaise de football annonce son intention de rendre hommage à Cristiano Ronaldo après sa retraite internationale

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Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé sa retraite internationale, mettant un terme à une carrière légendaire avec le Portugal. Après cette annonce retentissante, la Fédération portugaise de football (FPF) a confirmé qu’elle préparait un hommage spectaculaire en l’honneur du plus grand capitaine de son histoire.

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Ronaldo met fin à sa carrière en sélection portugaise

Ronaldo a officiellement mis un terme à sa carrière internationale légendaire avec le Portugal. Quelques instants après l’annonce de cette décision majeure par l’attaquant emblématique, la FPF a publié un communiqué émouvant pour saluer sa contribution historique.

L’attaquant légendaire quitte la scène internationale en tant que meilleur buteur de l’histoire du football international masculin. Son départ marque la fin d’une époque pour un pays qu’il a fièrement représenté lors de plusieurs grandes compétitions.

La FPF exprime sa gratitude éternelle

La FPF s’est empressée de saluer l’impact sans égal de Ronaldo sur la sélection nationale. Elle a loué son leadership sans faille et son dévouement constant tout au long d’une carrière internationale de plus de deux décennies.

« La FPF exprime sa gratitude la plus profonde et éternelle à son éternel capitaine, Cristiano Ronaldo », indique le communiqué officiel. « C’est avec un sentiment de profonde gratitude et une immense admiration que la FPF souhaite rendre publiquement hommage à Cristiano Ronaldo et le remercier pour son parcours absolument extraordinaire au service de notre pays. »

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« Plus qu’un sportif d’exception, notre capitaine a été un leader inspirant, un exemple de dévouement et le symbole par excellence de l’âme de notre équipe nationale. »

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Un hommage d’adieu à la hauteur de Ronaldo en préparation

Consciente de l’héritage sans égal qu’il laisse derrière lui, la FPF a clairement fait savoir qu’un simple communiqué ne suffirait pas. L’instance nationale a confirmé qu’un grand événement, préparé avec soin, était en cours d’organisation pour offrir à l’attaquant légendaire des adieux à sa mesure.

« La Fédération portugaise de football refuse que ces adieux aient lieu sans lui rendre l’hommage qui lui est dû, poursuit le communiqué. Nous avons la volonté ferme et profonde d’organiser, de planifier, de participer et de collaborer activement à ce qui restera pour toujours un hommage digne de l’immense carrière de Cristiano Ronaldo. »

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En quête d’un dernier cap dans sa carrière

Si son parcours remarquable en sélection nationale est définitivement terminé, Ronaldo n’en a pas tout à fait fini avec le football. L’attaquant chevronné reste pleinement concentré sur ses engagements en club avec Al-Nassr et sur un objectif personnel vertigineux. À la toute fin de son hommage, la FPF a évoqué avec affection sa quête d’une nouvelle place dans l’histoire du football. Son communiqué officiel s’est conclu avec enthousiasme par un cri de ralliement pour ce dernier chapitre : « En route vers le 1 000e but !!! »

Les supporters du monde entier attendent désormais avec impatience de connaître la date et le lieu exacts de l’hommage officiel que le Portugal rendra au plus grand joueur de son histoire.