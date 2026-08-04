La Fédération palestinienne s'en prend à la FIFA : plus de mille martyrs et des stades détruits, où est la justice ?

Dans un communiqué au ton particulièrement ferme, la Fédération palestinienne de football a adressé des critiques sans précédent à la Fédération internationale de football (FIFA), lui imputant la responsabilité de continuer à ignorer les souffrances du football palestinien, et affirmant que le report répété des décisions ne reflète plus une position de neutralité, mais a contribué à la persistance des violations et à l'érosion de la confiance dans le système du jeu. Elle a également souligné que l'avenir du football palestinien fait désormais face à une menace existentielle, réclamant l'application des règlements de la FIFA à toutes les fédérations et à tous les clubs sans exception ni soumission aux pressions politiques.

La Fédération palestinienne de football a publié un communiqué dans lequel elle affirme que le débat croissant entre les fédérations membres de la Fédération internationale de football (FIFA) au sujet de la transparence, de la gouvernance et de la responsabilité intervient à une étape charnière de l'histoire du football mondial.

La Fédération a précisé qu'elle avait accordé sa confiance à l'actuelle direction de la FIFA à deux reprises depuis 2015, portée par sa conviction qu'une réforme véritable repose sur l'application cohérente des règlements de la Fédération internationale, le respect des droits de toutes les fédérations membres, l'égalité en dignité entre elles, ainsi qu'une gouvernance fondée sur des principes et non sur des intérêts ponctuels.

Elle a ajouté que la Fédération palestinienne avait fait preuve, tout au long de ces années, d'un esprit constructif, qu'elle avait respecté l'ensemble des procédures de la FIFA et attendu la concrétisation des promesses, mais que la réalité fut tout autre pour le football palestinien.

Des pertes sans précédent pour le football palestinien

Le communiqué a affirmé que le football palestinien avait subi une destruction sans précédent dans le contexte de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, soulignant que le système footballistique a essuyé des pertes catastrophiques.

Il a précisé que plus de 1 013 joueurs, entraîneurs, arbitres, dirigeants et membres de la famille du football palestinien avaient été tués, et que les stades, les centres d'entraînement et les infrastructures sportives avaient été détruits de manière systématique, ce qui menace l'avenir de toute une génération de joueurs palestiniens.

Il a également relevé l'arrêt des compétitions locales et l'impossibilité pour les sélections nationales palestiniennes de disputer leurs matchs sur leur propre sol, à la différence des autres fédérations membres de la FIFA.

Quinze années de report

La Fédération palestinienne a insisté sur le fait que, malgré l'écoulement de plus de quinze années, les questions fondamentales soumises à la FIFA demeurent en suspens, entre examens, rapports et reports, alors même que le football palestinien fait face à une menace existentielle.

Elle a ajouté que beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur l'orientation commerciale de la FIFA et sur le point de savoir s'il convient de traiter les actifs les plus importants du football comme des instruments financiers, estimant que ces interrogations sont légitimes, mais qu'elles ne constituent pas l'essence du problème pour la Palestine.

Elle a affirmé que la véritable question est de savoir si la FIFA possède encore le courage d'appliquer ses règlements à tous de manière égale, sans hésitation ni soumission aux pressions politiques.

« Le report n'est plus une neutralité »

Le communiqué a affirmé que les reports répétés ne constituaient pas une forme de neutralité, mais qu'ils avaient contribué à la persistance des violations sur le terrain, expliquant que chaque décision reportée a permis une aggravation de la situation et affaibli la confiance des fédérations membres dans le système de la FIFA.

Il a ajouté que cela se traduit clairement par la participation continue des clubs des colonies implantées sur les territoires palestiniens occupés, le nombre de ces clubs ayant augmenté à mesure que la FIFA poursuivait ses délibérations, ce que la Fédération palestinienne considère comme la preuve d'un échec à appliquer les règlements et à protéger l'intégrité territoriale des fédérations membres.

Le communiqué a affirmé que le silence face à ce qu'il a qualifié de génocide commis au vu et au su du monde s'apparente à de la complicité.

La Fédération palestinienne a également critiqué les récentes initiatives relatives au développement du football dans la bande de Gaza, précisant qu'elles avaient été menées par une entité politique étrangère au football, sans la participation de la Fédération palestinienne de football, ce qu'elle a considéré comme un dépassement des principes institutionnels de la FIFA, renforçant les craintes quant au respect des mécanismes de travail au sein de la Fédération internationale.

Des exigences de réforme de la direction de la FIFA

Le communiqué a insisté sur le fait que le football palestinien ne peut plus supporter davantage de promesses en lieu et place d'actes, relevant qu'avec l'ouverture du débat sur l'avenir de la direction de la FIFA, les fédérations membres réclament davantage de transparence, de responsabilité et de gouvernance démocratique, des exigences que la Palestine affirme porter depuis plus de quinze années.

La Fédération palestinienne a affirmé que la question n'est pas de savoir qui dirige la FIFA, mais dans quelle mesure la Fédération internationale est disposée à diriger conformément aux principes qu'elle défend.

Le communiqué s'est achevé en affirmant que la menace à laquelle est confronté le football palestinien est devenue existentielle et que le temps ne permet plus davantage de report, réclamant que la partie responsable des violations rende des comptes et que les règlements de la FIFA soient appliqués sans crainte ni favoritisme.

Il a également souligné que le rétablissement de la crédibilité du football mondial nécessite une direction démocratique et transparente, protégeant les droits de toutes les fédérations membres sur un pied d'égalité et défendant les valeurs sur lesquelles le jeu s'est construit.