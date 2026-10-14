La Fédération palestinienne de football a rejeté l'idée de retirer l'organisation de la Coupe d'Asie des nations 2027 au Royaume d'Arabie saoudite, à la lumière des événements que traverse actuellement la région.

La Coupe d'Asie des nations 2027 se déroulera en Arabie saoudite au début de l'année prochaine, plus précisément du 7 janvier au 5 février 2027.

Cependant, certains rapports de presse ont évoqué la possibilité de reporter le tournoi ou de le délocaliser hors d'Arabie saoudite, en raison de la situation actuelle dans le Royaume, qui pourrait empêcher l'organisation de la compétition à l'heure actuelle.

La Fédération palestinienne de football a publié un communiqué dans lequel elle a annoncé son rejet de cette idée et sa confiance dans la capacité de l'Arabie saoudite à accueillir le tournoi à la date prévue.

Le communiqué indique : « La Fédération palestinienne de football exprime sa solidarité totale avec le Royaume d'Arabie saoudite, sa direction, son gouvernement et son peuple, face aux attaques dont il fait l'objet, et affirme se tenir aux côtés du Royaume et soutenir tout ce qui est susceptible de préserver sa sécurité, sa stabilité et l'intégrité de son territoire. »

Et d'ajouter : « La Fédération palestinienne affirme sa fierté quant aux relations fraternelles solides qui unissent les peuples palestinien et saoudien, ainsi qu'aux positions historiques du Royaume d'Arabie saoudite en soutien à la cause palestinienne et aux droits du peuple palestinien, soulignant que la stabilité et la sécurité du Royaume d'Arabie saoudite constituent un pilier essentiel de la sécurité et de la stabilité de la région. »

Le communiqué poursuit : « Dans ce contexte, la Fédération palestinienne de football renouvelle sa pleine confiance dans la capacité du Royaume d'Arabie saoudite à organiser et à accueillir la Coupe d'Asie 2027 selon les plus hauts standards organisationnels et techniques, ce qui reflète son statut sportif et les grands moyens dont il dispose, et illustre sa capacité à accueillir les plus grands événements sportifs continentaux. »

Et de continuer : « La Fédération palestinienne de football souligne que la participation de notre sélection nationale à la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite revêt une importance particulière, notamment avec le début de son parcours face à la sélection saoudienne lors du match d'ouverture du tournoi, ce qui reflète la profondeur des liens sportifs entre frères et incarne les valeurs de la compétition loyale et du rapprochement entre les peuples. »

Et de conclure : « La Fédération palestinienne de football insiste sur le fait que le sport restera un espace de fraternité et de rencontre, un message d'espoir et de paix, exprimant ses vœux au Royaume d'Arabie saoudite d'une sécurité, d'une stabilité et d'une prospérité durables, aux frères saoudiens davantage de progrès et de succès, et au prochain tournoi asiatique l'excellence et la réussite, à la hauteur du statut du football asiatique et des aspirations de ses supporters. »