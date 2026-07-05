La Fédération palestinienne de football a adressé un message à Hossam Hassan

La Fédération palestinienne de football a adressé un message important à Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne.

Au cœur des célébrations des Pharaons, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens de l’Australie, Hossam Hassan a brandi le drapeau palestinien.

Il a par ailleurs dédié cette victoire historique des Pharaons aux peuples égyptien et palestinien, affirmant que son cœur et son âme restaient toujours avec la Palestine.

La Fédération palestinienne a alors publié un message de remerciement sur X : « Toutes les victoires ne se mesurent pas à l’aune des résultats… Certaines se mesurent à l’aune des gestes. »

Il a ajouté : « Merci au capitaine Hossam Hassan, qui a prouvé que la Palestine occupe toujours une place dans le cœur des hommes d’honneur, et que son drapeau restera brandi par les hommes libres partout dans le monde. »

Prochaine étape : un choc face à l’Argentine, mardi en huitièmes de finale.