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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La Fédération palestinienne de football a adressé un message à Hossam Hassan

Argentine vs Égypte
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H. Hassan
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Palestine

La Fédération palestinienne de football a adressé un message important à Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne.

Au cœur des célébrations des Pharaons, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens de l’Australie, Hossam Hassan a brandi le drapeau palestinien.

Il a par ailleurs dédié cette victoire historique des Pharaons aux peuples égyptien et palestinien, affirmant que son cœur et son âme restaient toujours avec la Palestine.

La Fédération palestinienne a alors publié un message de remerciement sur X : « Toutes les victoires ne se mesurent pas à l’aune des résultats… Certaines se mesurent à l’aune des gestes. »

Il a ajouté : « Merci au capitaine Hossam Hassan, qui a prouvé que la Palestine occupe toujours une place dans le cœur des hommes d’honneur, et que son drapeau restera brandi par les hommes libres partout dans le monde. »

Coupe du monde
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Argentine
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Égypte
EGY

Prochaine étape : un choc face à l’Argentine, mardi en huitièmes de finale.

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