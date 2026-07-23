



La Fédération norvégienne a décidé de franchir un cap dans l'affaire de la suspension de Folarin Balogun, joueur des États-Unis, après son expulsion contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Donald Trump, président des États-Unis, est intervenu pour lever la suspension du joueur et lui offrir la possibilité de jouer contre la Belgique en huitièmes de finale, un épisode qui a suscité une vive colère à l'encontre de Gianni Infantino, président de la FIFA.

Dans un entretien accordé au journal « The Times », la présidente de la Fédération norvégienne, Lise Klaveness, a annoncé que la fédération allait saisir la commission d'éthique de la FIFA afin de mettre en lumière l'intervention de Donald Trump, président des États-Unis, qui a personnellement contacté Gianni Infantino, président de la Fédération internationale, pour obtenir l'annulation de la suspension de l'attaquant américain lors de la Coupe du monde.

Lise Klaveness estime que cette décision crée un dangereux précédent, et a déclaré : « Lorsqu'on manipule une règle de cette manière, on s'engage sur une pente glissante qui menace le jeu tout entier. »

Elle a également appelé Gianni Infantino à reconnaître que « c'était une erreur ».

Selon les dernières informations, Mohammed Al Kamali, président de la commission de discipline de la FIFA, a levé la suspension de Balogun. La plainte de la Fédération norvégienne de football devrait être jointe à une action en justice précédemment engagée contre la FIFA.