La Fédération néerlandaise saisit la justice… Les incidents survenus après la défaite contre le Maroc sont désormais entre les mains du parquet

Les répercussions du match des 16es de finale disputé à Monterrey, au Mexique, ne se sont pas arrêtées au coup de sifflet final. Ce qui avait commencé par une déception sportive s'est rapidement transformé en un sujet d'opinion publique, après qu'une vague de commentaires dépassant les limites de la critique acceptable a déferlé sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué officiel, la Fédération néerlandaise de football a annoncé avoir déposé une plainte auprès du parquet, visant les auteurs de messages racistes publiés après l’élimination de l’équipe nationale aux tirs au but (3-2) face au Maroc, lundi dernier, à l’issue d’un match nul 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations.

La fédération a précisé que les insultes visaient surtout les trois joueurs ayant manqué leur tentative : Justin Kluivert, Quinten Timber et Crescencio Summerville. Elle a affirmé qu’elle transmettrait l’ensemble des messages injurieux aux autorités judiciaires pour que les mesures légales nécessaires soient prises.

Le communiqué ajoute : « Malheureusement, il est impossible de repérer et d’empêcher toutes les réactions racistes, mais la Fédération néerlandaise de football tient à envoyer un message très clair : il y a des limites, et ceux qui les franchissent s’exposent à des conséquences. »

De son côté, le Premier ministre Rob Jetten a déclaré vendredi devant la presse qu’il attendait du parquet qu’il engage des poursuites judiciaires « afin que cela serve d’exemple », qualifiant les faits survenus après la rencontre d’« absolument inacceptables ».

Il a ajouté : « À un moment donné, ce sont nos enfants et nous ne voyons pas la couleur de leur peau lorsqu’ils portent le maillot orange. Puis, dès que l’un d’entre eux rate un tir au but, les insultes pleuvent de toutes parts. »

Les Pays-Bas, finalistes de la Coupe du monde à trois reprises, ont été éliminés dès les seizièmes de finale par le Maroc à Monterrey. La rencontre s’est conclue sur un score de 1-1 avant d’être décidée aux tirs au but en faveur des « Lions de l’Atlas ».