La Fédération royale marocaine de football a annoncé, ce samedi, son soutien à la décision du président de la Fédération internationale de football « FIFA », Gianni Infantino, de retirer le projet « FIFA Forward Enterprise », qui visait à créer une nouvelle entité commerciale liée aux droits des compétitions de la « FIFA ».

La Fédération marocaine a confirmé, dans un communiqué officiel, que son président Fouzi Lekjaa a salué la décision d'Infantino, estimant que le retrait du projet servait l'intérêt de la famille du football mondial.

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Le communiqué a estimé que « ce qui a été accompli ces dernières années à travers les programmes de développement de la "FIFA", notamment en Afrique, représente une réalisation importante qu'il convient de préserver, dans l'intérêt de l'ensemble des fédérations membres ».

Il a ajouté que « l'unité de la famille du football mondial doit rester prioritaire face à tout différend susceptible de naître au sujet des réformes proposées ».

La Fédération marocaine a souligné que Lekjaa a insisté sur le fait que « la décision du président de la "FIFA" reflète sa vision consistant à donner la priorité à l'unité et à la cohésion entre les fédérations membres, à travers une approche participative visant à développer le football ».

Lekjaa a également renouvelé, selon le communiqué, son soutien à la « FIFA » et à son président Gianni Infantino, ainsi qu'à « toutes les initiatives visant à promouvoir et à développer le football à l'échelle mondiale ».

La Fédération marocaine a conclu son communiqué en affirmant que « l'unité de la famille du football mondial demeure le principe fondamental qui doit inspirer toutes les décisions au sein de ce sport ».