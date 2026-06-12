La Fédération marocaine de football a publié un communiqué officiel pour détailler les raisons de l’exclusion d’Akrad et de Zalzouli

La Fédération royale marocaine de football a clarifié les raisons de l’exclusion de Naïf Akrad et Abdel Samad El Zalzouli de la liste des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Jeudi dernier, le sélectionneur national Mohamed Wahbi a finalement écarté les deux joueurs de la liste définitive des 26, les remplaçant par Amine Sebaï et Marouane Saadane, une décision conforme au règlement de la compétition qui autorise des changements jusqu’à la veille de l’entrée en lice de l’équipe.

Les deux joueurs ont d’ailleurs partagé leur déception sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Le groupe marocain, qui évolue dans le groupe C, peaufine ainsi sa préparation avant d’affronter le Brésil dimanche matin, un match très attendu qui lancera officiellement la campagne des Lions de l’Atlas dans la compétition.

Dans un communiqué publié vendredi sur ses réseaux sociaux officiels, la Fédération marocaine a précisé : «À quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe nationale dans la phase finale de la Coupe du monde 2026, la Fédération royale marocaine de football confirme que l’état de santé général des joueurs est satisfaisant. La plupart des internationaux poursuivent leur préparation dans de bonnes conditions, conformément au programme établi et aux exigences de cette phase décisive, ainsi qu’aux attentes du public marocain. ».

Dans le cadre du suivi médical rigoureux et continu des joueurs, le staff médical tient à informer l’opinion publique et les supporters marocains des dernières évolutions concernant l’état de santé des internationaux.

Après une batterie d’examens spécialisés, Abdel Samad El Zalzouli a été diagnostiqué avec une entorse du genou droit compliquée d’une déchirure du ligament collatéral interne. Cette blessure requiert une période de soins et de rééducation prolongée, et l’écarte donc de la Coupe du monde 2026.

Concernant Nayef Aguerd, son état de santé s’est nettement amélioré ces dernières semaines grâce au programme de soins et de rééducation suivi. Malgré cette évolution favorable, le temps restant avant le coup d’envoi de la compétition ne lui permet pas de retrouver pleinement sa forme physique et sa compétitivité pour aborder le tournoi dans les meilleures conditions.

En conséquence, et afin de garantir la meilleure préparation possible pour le groupe, le sélectionneur Mohamed Wahbi a décidé de convoquer les joueurs Amine Sebaï et Marouan Saadane afin qu’ils intègrent la liste finale des 26 joueurs.

Rappelons que les deux joueurs avaient déjà pris part au dernier stage de préparation en tant que réservistes et avaient démontré un engagement ainsi qu’un niveau de préparation les rendant aptes à intégrer le groupe à ce moment clé.

La Fédération a par ailleurs indiqué qu’elle poursuivrait le suivi médical rapproché des deux joueurs, leur souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide sur les terrains.

La Fédération a conclu son communiqué en soulignant que, malgré leur absence de ce rendez-vous mondial, les deux joueurs demeurent des membres essentiels de la famille des Lions de l’Atlas et continueront d’apporter leur soutien à leurs coéquipiers durant cette étape historique, fidèles à l’esprit d’équipe et aux valeurs qui caractérisent le groupe.