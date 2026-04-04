« La Fédération italienne de football veut soudainement priver une nation qualifiée pour la Coupe du monde de son sélectionneur après le départ de Gattuso »

Vincenzo Montella serait pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie, selon Fanatik qui se réfère à des informations publiées par Tuttosport. L'entraîneur de 51 ans prépare actuellement la Coupe du monde avec la Turquie, mais il est très convoité par son pays natal.

Montella est récemment entré dans l'histoire en qualifiant la Turquie pour la Coupe du monde pour la première fois en 24 ans. Lors de la finale des barrages, le Kosovo a été battu 0-1. Le même soir, l'Italie a connu une nouvelle déception : après une séance de tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine, l'équipe a manqué de justesse la qualification pour la phase finale pour la troisième fois consécutive.

Cette déception a eu des conséquences immédiates, puisque le sélectionneur Gennaro Gattuso a décidé de démissionner de son poste. La Fédération italienne est donc contrainte de se mettre rapidement en quête d’un successeur. Son regard se porte clairement sur Montella, bien qu’il soit encore sous contrat avec la Turquie.

Cela ne semble toutefois pas tempérer l'intérêt. Du côté italien, on entend dire que la fédération souhaite malgré tout tenter de débaucher Montella. Pour l'ancien entraîneur de l'AS Rome, de la Sampdoria, de l'AC Milan et de la Fiorentina, entre autres, le poste de sélectionneur de son pays natal serait une opportunité unique. Dans le même temps, la Turquie lui offre la perspective d'une participation à la Coupe du monde, ce qui rend un départ à court terme peu probable.

La Turquie est par ailleurs très satisfaite de cette collaboration et mise sur un séjour prolongé de Montella. L'objectif est de le retenir au moins jusqu'en 2032, année où la Turquie organisera l'Euro en collaboration avec l'Italie. Pour renforcer cette intention, on travaillerait même à l'obtention de la nationalité turque pour l'Italien.

L'expert du marché des transferts Gianluca Di Marzio confirme également l'intérêt manifesté par l'Italie. « Ils aimeraient beaucoup l'accueillir », déclare-t-il. Outre Montella, les noms de Carlo Ancelotti et Massimiliano Allegri circulent également, même si l'on ignore encore dans quelle mesure ils seraient disposés à occuper le poste de sélectionneur des Azzurri.