Bien qu'il ne soit apparu dans aucun match jusqu'à présent, la Fédération française a écarté l'un des membres du nouveau staff technique de l'équipe première, dirigée par Zinédine Zidane.

Zidane, la légende de l'équipe de France et du Real Madrid, a été nommé sélectionneur des Bleus le 29 juillet 2026, en remplacement de son compatriote et ancien coéquipier Didier Deschamps, avec un contrat s'étendant jusqu'au 30 juin 2030.

Alors qu'il était initialement prévu que Marc Ritalli rejoigne le nouveau staff technique de Zinédine Zidane avec l'équipe de France, il ne fera finalement pas partie de cette aventure. Selon le journal « L'Équipe », Marc a été remplacé par Serge Isidoro, qui intègrera le staff médical à sa place.

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La raison : un entretien accordé par Ritalli à la mi-août à la chaîne RMC Sport, dans lequel il avait exprimé sa joie et sa surprise d'avoir été choisi pour rejoindre le staff de Zidane.

Il convient de rappeler que cette apparition médiatique n'avait pas reçu l'aval préalable de la Fédération française de football.

Cette apparition médiatique a suscité le mécontentement d'Hervé Colado, le nouveau médecin de l'équipe de France, avec lequel Ritalli devait travailler.

Selon le journal L'Équipe, le devoir de confidentialité a été enfreint, ce qui a entraîné son remplacement par Serge Isidoro.

Ritalli avait déjà été présenté comme l'un des membres de la nouvelle équipe de Zidane et avait publiquement exprimé sa surprise face à cette nomination.

Une aventure qui devait débuter avec l'équipe de France, mais qui s'est finalement achevée avant même son premier stage d'entraînement.

L'équipe de France se prépare à disputer quatre matchs en Ligue des nations de l'UEFA : elle affrontera la Turquie le 25 septembre, puis la Belgique le 29 du même mois, avant de rencontrer l'Italie le 2 octobre, et de conclure ses confrontations par un autre match face à la Belgique le 5 octobre sur le sol français.