La Fédération française de football a publié un communiqué officiel pour réaffirmer son soutien inconditionnel au capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, après les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amaria.

Cette prise de position institutionnelle intervient après les réactions de l’attaquant lui-même, du président de la FFF Philippe Diallo et de la ministre du Numérique Marina Ferrari, tous trois ayant condamné ces propos injurieux.

Après la rencontre France-Paraguay, Amaria avait qualifié l’attaquant français de « Camerounais colonisé, qui se fait passer avec acharnement pour un Français, plein de rancœur, ingrat, arrogant et laid ».

Elle a ajouté : « Il était tendu et mort de peur pendant tout le match, tout comme l’ensemble de son équipe, et ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but ; ils ont gagné par chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous demandent à la sélection paraguayenne, c’est de ne pas lui donner une gifle après la fin du match. Et ce, même si je ne suis pas une fan de football. »

Elle a également critiqué le refus de Mbappé de serrer la main d’Orlando Gil, ajoutant : « Il est grossier, il n’a même pas appris à écrire, et au lieu du lait maternel, il tétait de la noix de coco ; la créature la plus civilisée qu’il ait jamais entendue, c’était un chimpanzé. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gil ; je le fais au Sénat et il ne se passe rien. »

Dans un communiqué, la Fédération française de football a déclaré : « Les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amaria à l’encontre de Kylian Mbappé sont odieux et absolument inacceptables. Comment de telles déclarations peuvent-elles être tenues ? Ces propos constituent un délit et doivent être condamnés ; leurs auteurs doivent être poursuivis en justice ici comme partout ailleurs. C’est pourquoi la Fédération française va saisir le parquet afin que les mesures juridiques nécessaires soient prises. »

Le communiqué conclut : « La Fédération française réaffirme son soutien total à son sélectionneur et à ses joueurs, ainsi qu’à toutes les victimes de ce type de propos odieux. »

Il conclut : « La Fédération reste plus que jamais engagée dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination. De telles déclarations discréditent ceux qui les tiennent et ceux qui les relayent. Les joueurs de l’équipe de France représentent la France ; par conséquent, les insultes qui leur sont adressées sont des insultes à notre patrie. »