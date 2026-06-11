La Fédération française de football a mis fin à une crise majeure qui menaçait la préparation de l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il y a quelques jours, le journal « L'Équipe » révélait l'existence d'un différend entre les joueurs de l'équipe nationale et la Fédération au sujet des primes de participation à la Coupe du monde.

Jeudi, la chaîne « RTL » a annoncé un accord entre la FFF et l’équipe nationale masculine sur les primes de performance liées à la compétition.

Si les modalités de répartition des primes de performance de l’équipe de France ont encore fait l’objet de discussions tendues ces derniers jours,

Après quelques ajustements, un accord définitif a été conclu entre les deux parties, désamorçant ainsi la crise qui préoccupait les joueurs et le staff technique ces derniers temps.

Une issue positive pour la délégation tricolore, qui permet au groupe de Didier Deschamps d’aborder sereinement son premier match face au Sénégal, programmé le 16 juin.