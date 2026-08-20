La Fédération espagnole de football a mis fin au débat sur l'avenir de son sélectionneur, sacré champion du monde, en annonçant officiellement l'ouverture de négociations pour prolonger le contrat de Luis de la Fuente sur une longue période à venir.

Le président de la Fédération espagnole, Rafael Louzán, a confirmé, dans des déclarations à la radio RNE, qu'il travaillait déjà à la prolongation du contrat du sélectionneur, qui expire actuellement en 2028, afin qu'il se poursuive « au-delà de 2030 ».

Louzán a déclaré : « Nous travaillons déjà à prolonger le contrat de Luis de la Fuente, qui expire actuellement en 2028, jusqu'à au-delà de 2030 ou aux alentours de cette année-là. Je pense que Luis le mérite, et lorsque j'ai pris mes fonctions, nous devions renouveler son contrat rapidement car il nous a menés à ce succès avec toute son équipe, et il doit désormais faire partie du projet à long terme. »

Louzán a salué la personnalité du sélectionneur le plus titré de l'histoire du football espagnol, toutes catégories confondues, en déclarant : « La simplicité de Luis de la Fuente et sa grande éthique de travail sont ce qui nous a menés à ce succès, aux côtés d'un groupe inoubliable de joueurs dans cette sélection qui représente l'Espagne. »

La finale de 2030 doit se tenir en Espagne

Sur un autre dossier, Louzán a adressé un message ferme concernant la finale de la Coupe du monde 2030, qui sera organisée conjointement par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, affirmant qu'accueillir la finale hors d'Espagne serait illogique.

Le président de la Fédération espagnole a déclaré : « Il ne serait pas logique qu'un autre pays que l'Espagne accueille cette grande finale de la Coupe du monde. L'Espagne en a toute l'intention, comme il se doit, car elle a été pionnière depuis le début aux côtés du Portugal, et nous représentons 55 % du poids de cette Coupe du monde. »

Il a ajouté avec une grande assurance, après le sacre de l'Espagne au Mondial masculin et féminin : « Vous savez ce que l'Espagne représente dans le monde, et tout autre résultat qu'une victoire de l'Espagne en finale serait incompréhensible. »

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