La fédération espagnole inflige à Jesús Owono la suspension maximale pour une faute fatale sur Jesús de Miguel

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La Fédération espagnole de football a suspendu Jesús Owono pour douze matches à la suite de la faute sur Jesús de Miguel qui a entraîné la mort de l’attaquant espagnol.

Lundi 2 novembre, le match de Liga 2 entre Tenerife et Andorra a tourné à l’effroi dans les dernières minutes.

Les deux équipes avaient déjà été sanctionnées d’un carton rouge et le score était de 2-2 lorsque la situation a dégénéré à la septième minute du temps additionnel. De Miguel était lancé en profondeur sur un ballon aérien tandis que le gardien d’Andorra, Jesús Owono, sortait de son but.

Comme la scène se déroulait près de la ligne médiane, Owono ne pouvait pas toucher le ballon avec les mains. Il a donc tenté de le dégager à la volée, mais a également frappé violemment la tête de De Miguel, âgé de 30 ans.

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Après plusieurs minutes de soins, De Miguel a été évacué du terrain sur une civière puis transporté à l’hôpital. Selon les médias espagnols, il a également été victime d’un arrêt cardiaque et les secours ont réussi à relancer son cœur grâce à la réanimation.

Lundi soir, la situation semblait se stabiliser, mais mardi matin, Tenerife a annoncé que l’état de De Miguel se dégradait. L’attaquant espagnol est décédé peu après des suites de cette faute.

La Fédération espagnole a désormais suspendu Owono pour douze matches, la sanction maximale qu’elle pouvait infliger pour une faute. La police examine encore la possibilité d’engager des poursuites pénales contre lui.

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Owono a publié un message mercredi dernier. « Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. J’ai du mal à trouver les mots justes et il m’est très difficile de comprendre ce qui s’est passé. Je ressens une immense douleur à la suite de la perte de Jesús. Je pense à lui, à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient. »

« Je sais que de nombreuses questions vont être soulevées. Je ferai face à tout ce qui m’attend avec le plus grand respect. À l’heure actuelle, je ne peux honnêtement penser qu’à Jesús et à la douleur que nous ressentons tous. Repose en paix, Jesús. »