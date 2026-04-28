La Fédération espagnole de football vient de recevoir un message alarmant au sujet de Lamine Yamal

Selon Diario SPORT, le FC Barcelone a demandé à la Fédération espagnole de ne pas sélectionner Lamine Yamal pour les deux premiers matches de groupe de la Coupe du monde cet été. L’attaquant n’est pas encore rétabli de sa blessure.

Le jeune attaquant s’est blessé au tendon d’Achille samedi dernier lors du match contre le Celta de Vigo (victoire 1-0) alors qu’il tirait un penalty.

Peu après, le club catalan a confirmé que le jeune prodige ne rejouerait plus pour l’équipe cette saison.

Soucieux de ne pas précipiter son retour, le staff médical blaugrana a donc sollicité la Fédération espagnole pour que le jeune attaquant soit épargné lors des deux premières sorties de la Roja dans le tournoi.

L’ailier droit manquera donc très probablement les rencontres face au Cap-Vert (15 juin) et à l’Arabie saoudite (21 juin), mais il pourrait être aligné lors de la dernière sortie du groupe contre l’Uruguay (27 juin).

Cette saison, Yamal a disputé 28 matchs de Liga avec le Barça, inscrit seize buts et délivré douze passes décisives.