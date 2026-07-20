La Fédération espagnole de football a retiré la photo du président américain Donald Trump des images officielles des célébrations de la victoire de la Coupe du monde 2026.

L’Espagne a conquis son deuxième titre mondial en battant l’Argentine 1-0, dimanche au MetLife Stadium (États-Unis), à l’issue d’une finale prolongée de deux périodes supplémentaires.

Donald Trump a assisté à la cérémonie de remise du trophée et a tenu à se placer aux côtés des joueurs sur la photo officielle, malgré les tentatives de Gianni Infantino, président de la FIFA, de l’écarter.

Cette présence a créé une tension palpable et des instants gênants, les joueurs et le staff technique espagnols souhaitant que la photo mette en valeur l’équipe sans intervention de personnalités politiques.

La Fédération espagnole a ensuite publié sur ses réseaux sociaux une image retouchée de la « Roja » brandissant le trophée, mais sans le président américain.

Le président américain avait déjà adopté la même attitude lors de la remise du trophée des clubs de la FIFA à Chelsea l’été dernier : il était resté aux côtés des joueurs des Blues jusqu’à ce que la photo les montrant brandissant le trophée – dont la finale s’était également déroulée aux États-Unis – soit prise.







