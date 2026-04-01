La Fédération égyptienne : quelques personnes ont lancé des slogans injurieux… et nous ouvrons nos bras à l'Espagne

La Fédération égyptienne de football a affirmé que les incidents survenus lors du match amical opposant l'Espagne à l'Égypte, qui s'est déroulé au stade de l'Espanyol, n'auront aucune incidence sur les bonnes relations entre les deux parties, soulignant que ces chants provenaient d'une minorité de supporters de « La Roja ».

L'équipe égyptienne a arraché un précieux match nul face à son hôte, l'Espagne (0-0), mardi soir, lors d'un match amical en préparation de la Coupe du monde 2026.

Bien que les Pharaons aient joué à 10 dès la 84e minute après l'expulsion de Hamdi Fathi, ils ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final, obtenant ainsi un résultat positif après un test difficile avant la Coupe du monde, qui se tiendra l'été prochain.

Mais le match a été marqué par des incidents que la presse espagnole a qualifiés de « honteux », lorsque les supporters espagnols ont entonné des chants insultants à l'égard de l'islam, répétant à plusieurs reprises pendant la rencontre : « Qui ne saute pas est musulman ».

De même, les supporters présents au stade de l'Espanyol ont hué l'hymne national égyptien, dans une scène surprenante.

La Fédération espagnole de football, le club de l'Espanyol et le gouvernement espagnol ont condamné ces comportements et ont ouvert une enquête pour sanctionner les contrevenants.

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Qu'a déclaré la Fédération égyptienne de football dans son communiqué ?

Dans son communiqué publié ce mercredi, la Fédération égyptienne de football a déclaré : « La Fédération égyptienne de football condamne fermement l'incident raciste odieux qui s'est produit au stade de l'Espanyol à Barcelone, lors du match amical opposant notre équipe nationale à son homologue espagnole, ainsi que le comportement de certains supporters présents dans les tribunes qui ont scandé des slogans et des phrases racistes. »

La fédération a ajouté : « Nous soulignons également notre rejet total et notre condamnation de ces incidents survenus pendant le match, ainsi que du manque de respect envers l'hymne national, ce qui est tout à fait inacceptable sur les terrains de football et constitue un phénomène négatif qu'il faut éradiquer ensemble. »

Il a ajouté : « La Fédération égyptienne de football salue les déclarations de rejet et de condamnation émises par la Fédération espagnole de football, le ministère espagnol des Sports, ainsi que l'ensemble des responsables et des stars du football espagnol, qui ont rejeté et condamné les incidents racistes survenus pendant le match, que l'équipe nationale égyptienne a disputé avec force et efficacité sur le terrain, en tenant tête aux hôtes dans la perspective de la Coupe du monde ».

Il a ajouté : « La Fédération égyptienne affirme que Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne, en sa qualité internationale, travaille avec les responsables de la FIFA et tous les partenaires et institutions internationales pour empêcher que de telles scènes choquantes ne se reproduisent sur les terrains de football du monde entier, car ce qui s’est passé est tout à fait inacceptable, et la Fédération internationale lutte contre le racisme et combat la discrimination dans le football, soulignant son refus de voir ces scènes se reproduire à l’avenir et s’engageant à tout mettre en œuvre pour éradiquer définitivement ce phénomène ».

La Fédération a conclu son communiqué en déclarant : « La Fédération égyptienne tient à souligner que ce qui s’est produit de la part d’une minorité de supporters dans les tribunes du stade de l’Espanyol n’aura absolument aucune incidence sur les relations solides qui unissent les fédérations égyptienne et espagnole de football, après l’accueil formidable réservé à la délégation des Pharaons à Barcelone et la mise à disposition de toutes les facilités et de tout le soutien nécessaires, et en soulignant que l’Égypte ouvre toujours ses bras à tous les représentants du football espagnol, aux citoyens espagnols et à tous les pays amis sur cette terre de civilisation, d’amour et de paix ».