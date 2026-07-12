La fédération du pays champion du monde a décidé de se séparer de son sélectionneur et de nommer Patrick Vieira à sa place

Pape Thiaw a été démis de ses fonctions de sélectionneur du Sénégal. Après une finale controversée de la Coupe d’Afrique des nations, l’équipe africaine a connu une Coupe du monde très difficile, à la suite de quoi le sélectionneur a été remercié. En coulisses, la Fédération sénégalaise de football aurait déjà désigné son successeur.

Thiaw était déjà sous le feu des critiques après la finale de la Coupe d’Afrique des nations perdue contre le Maroc, initialement remportée sur le terrain avant d’être finalement attribuée à l’adversaire pour une question réglementaire.

En huitièmes de finale de la Coupe du monde, les Lions avaient mené 2-0 face à la Belgique avant de voir leur avantage s’évaporer et de s’incliner 2-3, un revers qui a sans doute scellé le sort du technicien de 45 ans.

Pape Gueye, entre autres, aurait signifié qu’il ne souhaitait plus évoluer sous les ordres de Thiaw et de son staff. Par ailleurs, des irrégularités auraient été constatées au sein de la délégation sénégalaise.

Selon plusieurs sources, des invités non autorisés auraient été accueillis à l’hôtel de l’équipe, donnant lieu à des fêtes privées avec alcool et cadeaux de grande valeur. Plusieurs employés de l’établissement auraient également déposé plainte pour nuisances sonores.

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a justifié ce choix : « Après une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de l’équipe nationale, le comité exécutif a jugé cette décision nécessaire dans l’intérêt du football sénégalais. »

Selon L’Équipe, Patrick Vieira devrait succéder à Thiaw. Né à Dakar, l’ancien international français a opté pour les Bleus durant sa carrière, avec lesquels il a remporté la Coupe du monde et l’Euro.