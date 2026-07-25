La Fédération de football tranche officiellement : Zamalek et Pyramids en Ligue des champions, Al Ahly en Coupe de la Confédération

Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football a tenu ce samedi sa réunion sous la présidence de l'ingénieur Hany Abou Rida, afin d'examiner plusieurs dossiers importants liés aux préparatifs de la saison sportive 2026-2027, ainsi que de trancher un ensemble de décisions administratives et techniques concernant les équipes nationales et les compétitions locales.

La réunion a été marquée par plusieurs décisions notables, la plus importante étant la constitution d'une commission chargée d'étudier le renouvellement du contrat de Hossam Hassan, sélectionneur de la première équipe d'Égypte, ainsi que de nouvelles nominations au sein de la fédération et la validation des clubs participant aux compétitions continentales lors de la saison prochaine.

Validation des clubs participant aux compétitions africaines

Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football a validé les clubs égyptiens qui représenteront le football égyptien dans les compétitions africaines lors de la saison sportive 2026-2027.

Le Zamalek et Pyramids participeront à la Ligue des champions d'Afrique, tandis qu'Al Ahly et Zed disputeront la Coupe de la Confédération africaine.

Une commission pour le renouvellement du contrat de Hossam Hassan

Le conseil a décidé de constituer une commission composée de Khaled El Derandaly, Tarek Aboul Aïnein et Hamada El Cherbini, afin de déterminer les clauses du renouvellement du contrat de Hossam Hassan, sélectionneur de la première équipe nationale.

La commission doit soumettre les recommandations et clauses auxquelles elle aboutira à l'ingénieur Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, en vue de finaliser les démarches de renouvellement.

Essam Abdel Fattah à la tête de la commission des arbitres

Le conseil d'administration a approuvé la nomination d'Essam Abdel Fattah à la présidence de la commission des arbitres pour la saison sportive 2026-2027.

Il a également été décidé de présenter la composition complète de la commission des arbitres lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de la fédération.

Chawki Gharib directeur technique de la fédération

Le conseil a validé la nomination de Chawki Gharib au poste de directeur technique de la Fédération égyptienne de football, dans le cadre du plan de restructuration des aspects techniques au sein de la fédération en prévision de la nouvelle saison.

Soutien aux clubs populaires et ajustements financiers

Le conseil d'administration a approuvé la note du secrétaire général relative au soutien aux clubs populaires, ainsi que la validation de ce qui concerne le pourcentage de diffusion télévisée, de même que les primes des compétitions pour la saison sportive 2026-2027, dans le cadre du développement du système des compétitions locales et du soutien aux clubs.

Adoption du règlement du staff médical

Le conseil d'administration a également approuvé le règlement du staff médical relatif aux équipes et sélections nationales, dont l'application officielle débutera à partir de la saison sportive 2026-2027, dans le but d'organiser les aspects médicaux et de renforcer l'efficacité des soins de santé prodigués aux joueurs dans les différentes compétitions et sélections.